Une société d’ambulances condamnée pour discrimination fondée sur la maternité et le sexe à Gand

Le tribunal du travail de Gand a condamné l’entreprise BV BNKS et sa gérante pour discrimination fondée sur la maternité et le sexe, indique ce mercredi l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

La société d’ambulances a déjà été condamnée en février pour discrimination fondée sur l’origine."Étranger, 22 ans, pas d’expérience, donc inutile de m’envoyer ça. Pas d’étrangers, pas de personnes sans expérience et pas de femmes avec de jeunes enfants, c’est voué à l’échec dès le départ", avait reçu comme réponse un candidat au poste d’ambulancier de la part de la gérante de l’entreprise.

Cette dernière lui avait envoyé ce message par mégarde, pensant écrire à un responsable du personnel du VDAB, le service flamand de l’emploi.

Après la discrimination sur l’origine, celle sur la maternité et le sexe

L’entreprise a été condamnée le 22 avril pour discrimination fondée sur le sexe et la maternité. Le tribunal lui a également ordonné de mettre fin à sa politique de recrutement discriminatoire, sous peine d’astreinte. Le jugement doit également être affiché dans les locaux de l’entreprise et publié dans plusieurs journaux, aux frais de celle-ci.

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a entamé une action en cessation devant le tribunal du travail de Gand dans l’intérêt général, en raison de la référence concrète aux femmes ayant de jeunes enfants. L’entreprise se basait sur un préjugé négatif envers les femmes et les jeunes mères dans le cadre de sa politique de recrutement, soulignait l’institut.

En février 2021, l’entreprise avait déjà été condamnée pour discrimination fondée sur l’origine. La victime avait en effet initié une procédure avec l’aide d’Unia, le centre fédéral pour l’égalité des chances.

L’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes s’est montré soulagé du jugement. "Le tribunal envoie un signal clair à la société : la discrimination fondée sur la maternité et le sexe ne sera pas tolérée", a déclaré le directeur de l’institut, Michel Pasteel.