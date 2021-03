"Une seule dose du vaccin Pfizer diminue par quatre le risque d’infection", le droit de rêver à nouveau pour Emmanuel André

"Probablement la meilleure et la plus importante nouvelle depuis un an. Une seule dose du vaccin Pfizer diminue par 4 le risque d’infection, et donc de transmission. Avec des nouvelles comme celles-là, on a le droit de rêver de nouveau", c’est le tweet d’Emmanuel André qui a suscité l’intérêt de nombreux Belges ce 26 février, et qui donne surtout un signe d’espoir pour l’avenir.