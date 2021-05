Une ou deux doses de vaccin pour les personnes ayant fait un covid ? Le Conseil supérieur de la santé se dirige vers un avis plus nuancé

Il y a quelques semaines le Conseil supérieur de la Santé avait remis un avis auprès de la Task force vaccination concernant le nombre de doses de vaccin nécessaires pour les personnes ayant fait le Covid-19. Il préconisait deux doses, comme pour les autres personnes. Mais à la lumière des nombreuses publications, sorties ces dernières semaines, son avis, qui sera finalisé début de semaine prochaine, pourrait bien évoluer.

En effet, ces dernières études permettent de démontrer que lorsqu’on a fait l’infection et que l’on a déjà reçu une dose de vaccin, tout spécialement, un vaccin à ARN messager, on obtient chez les personnes, y compris âgées et à comorbidités, des taux d’anticorps très importants souvent même plus importants qu’après deux doses de vaccins. Autre information très importante, ces anticorps générés après une infection ont aussi cette propriété de nous prémunir contre les variants, comme le font deux doses de vaccin.

Vers un avis plus nuancé du Conseil supérieur de la santé

Contacté par nos soins, Yves van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 confirme : "Actuellement, nous savons que l’immunité naturelle a une durée de douze à treize mois, ce qui est une bonne nouvelle. On sait relancer assez facilement son immunité avec une seule dose de vaccin. Les données actuelles nous permettent donc de remettre un avis, plus nuancé, concernant la vaccination des personnes qui ont déjà fait le Covid-19 de manière prouvée. L’idée serait donc de leur laisser le choix de se faire vacciner avec deux doses ou, après discussion avec le médecin traitant, et en ayant une preuve de PCR positif, de n’avoir qu’une seule dose de vaccin à administrer. "

Voyager avec une seule dose, est-ce possible ?

Mais qu’en est-il de la validité du certificat vaccinal permettant de voyager en Europe si nous n’avons qu’une seule dose de vaccin mentionnée ? Cette question, nous l’avons posée au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la Task force vaccination à Sabine Stordeur, coresponsable de la Task force vaccination.

►►► A lire aussi : Sous quelle forme ? Qui le fournira ? Quelle durée de validité ? Tout savoir sur le certificat covid numérique européen

Selon elle, la vaccination à deux doses reste la norme mais si une personne, en concertation avec son médecin, décide de ne faire qu’une dose, cela relève de son libre arbitre. Elle précise, concernant le certificat vaccinal permettant de voyager en Europe : "ce certificat rapporte des faits objectifs et ne porte pas de jugement. Dans les faits objectifs, il y a trois paramètres : le schéma vaccinal (marque de vaccin, date de vaccination, nombre de doses), le test PCR et la preuve d’une guérison en cas d’une infection au Covid-19 antérieure. C’est au pays destinataire de déterminer si selon ses propres règles, ce schéma peut s’avérer satisfaisant par rapport aux règles qu’il a instaurées. "

Autrement dit, si vous décidez de vous rendre dans un pays d’Europe où une seule dose vaccinale est requise à partir du moment où vous avez fait le covid, ce pays considérera votre passeport vaccinal valide. Les pays d’Europe à avoir déjà adopté une seule dose sont la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne.