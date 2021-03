Une semaine de débat autour de l’intelligence artificielle : la Santé, "c’est le plus passionnant et on a du concret"

Ce lundi 15 mars commence la semaine de l’intelligence artificielle (IA). Un évènement pour mettre en avant cette technologie déjà présente dans de nombreux domaines : industrie, robots, finance, justice, santé, etc. Malgré tout, pour la plupart d’entre nous l’IA reste un mystère. Raison pour laquelle, AI 4 Belgium , une coalition de nombreux acteurs de l’intelligence artificielle en Belgique (du secteur public, privé, académique ou encore de la société civile) organise toute cette semaine plusieurs débats et conférences ouverts à tout public. L’occasion de poser des questions et de découvrir les enjeux liés à cette technologie avec des spécialistes belges et internationaux. Les thématiques sont nombreuses : justice, santé, éthique, médias, éducation, etc. Le programme est ambitieux avec plus de 60 évènements. Notons qu’en raison des mesures sanitaires, tout se fera en ligne et sur inscription.

Nathanaël Ackerman, responsable de AI 4 Belgium © rtbf

Maintenant que les présentations sont faites, nous demandons à Nathanaël Ackerman comment voit-il l’avenir de l’intelligence artificielle ? L’homme pense qu’il faut s’attendre en premier lieu à une évolution importante des métiers. "On a identifié dans pratiquement tous les métiers un certain nombre de tâches qui pouvaient être prises en charge par les nouvelles technologies et l’IA". Il cite quelques exemples, en commençant par les médias où l’IA offre des possibilités de lecture de documents, de recherche d’informations pertinentes et la réalisation de synthèses (ceci nous rappelle la récente tribune dans le journal The Guardian rédigée par une intelligence artificielle : ndlr).

Autre domaine, celui de la justice. L’IA peut être utilisée, non pas pour prendre des décisions, mais pour ses capacités d’analyse de, par exemple, toutes les décisions de justice "et finalement améliorer notre connaissance de la jurisprudence. Identifier si l’on pratique un certain nombre de biais sans s’en rendre compte".

L’enseignement n’est pas oublié avec une transformation fondamentale du rapport à l’éducation depuis l’apparition d’internet. Cet expert en IA observe un changement dans le rôle du professeur qui est passé : "du sachant et de celui qui transmet le savoir à celui qui accompagne la démarche critique par rapport à une quantité d’informations importante". L’IA pourrait permettre de s’adapter à chacun en fonction de ses erreurs, de sa compréhension et enfin de compte de personnaliser les apprentissages de façon beaucoup plus fine.

Enfin, dernier exemple qu’il souhaite donner, c’est celui de la Santé. L’IA pourrait avoir un rôle en matière de prévention, mais à nouveau ce qui est mis en avant c’est la capacité de la machine à analyser une quantité importante d’informations, bien au-delà de ce que peut gérer un homme.

Ces évolutions amèneront forcément des changements en matière d’emploi, observe Nathanaël Ackerman. Sont visées ici évidemment toutes les personnes compétentes au niveau IT (technologie de l’information). Dans son analyse aussi, parce que l’intelligence artificielle va nous libérer de certaines tâches, les femmes et les hommes pourront se concentrer sur des compétences spécifiquement humaines (soft skills : ndlr), parmi lesquelles on retrouve la créativité, l’intelligence collective, l’empathie, etc. Mais au-delà de ce constat, ce spécialiste souhaite aussi que le débat autour de l’intelligence soit ouvert "c’est un miroir à la fois pour l’homme et la société. Dans quelle société on veut vivre… Ce qui se met en place en Chine (le social credit score : ndlr) Est-ce que ça nous convient ou bien ce n’est pas la société qu’on veut ? Alors quels sont les garde-fous ? Qu’est-ce qu’on met en place ?". On le voit les questions éthiques et philosophiques sont nombreuses.

Au niveau politique, l’intelligence artificielle semble aussi en tête des préoccupations jusqu’au niveau européen. Au mois de septembre dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen évoquait, entre autres, pour les années à venir une législation pour encadrer l’intelligence artificielle.

Si les possibilités offertes par l’IA sont nombreuses, pour Nathanaël Ackerman, il est important d’abord de développer une confiance vis-à-vis de cette technologie. Cela veut dire que l’Europe doit effectivement miser dessus, mais aussi sensibiliser les citoyens et les entreprises.