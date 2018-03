Une réunion ministérielle sur l'affaire Veviba aura lieu lundi

La députée fédérale écolo, présidente de la commission santé de la Chambre, Muriel Gerkens, a demandé une réunion d’urgence sur le dossier Viveba. Elle aura lieu lundi en présence de Denis Ducarme (MR), ministre de l’Agriculture, et de Maggie De Block (Open VLD), ministre de la Santé. L'AFSCA sera aussi présente pour donner des explications sur les produits concernés.

Muriel Gerkens estime que tout est encore loin d’être clair: "Pour le moment, il y a quand même des questions qui restent. Que s’est-il passé entre 2016 et 2018 ? Comment cette fraude a-t-elle pu continuer ? Moi je n’ai pas d’informations suffisantes sur quelle est vraiment la viande concernée, les risques que je cours et comment je peux m’en prémunir. Comment être sûre que je ne vais pas tomber sur des lots issus de ces manœuvres frauduleuses ?"

Les grandes surfaces ont retiré tous les lots demandés par l’AFSCA, mais la grande distribution souhaiterait une liste complète et précise des lots incriminés. Jeudi soir, l’AFSCA a décidé aussi de rappeler de l’américain nature Veviba à un produit vendu au marché couvert d’Anderlecht à Bruxelles par la boucherie Amar. Il faudra aussi savoir pourquoi une fraude énoncée voici un an et demi a seulement abouti maintenant.