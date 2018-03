Une rescapée du Vel d'Hiv assassinée à Paris: deux suspects inculpés pour meurtre à caractère antisémite

Le premier suspect, né en 1989 et connu des services de police pour des affaires de viol et d'agression sexuelle, est un voisin qui avait l'habitude de rendre visite à la victime et était passé dans son appartement dans la journée. Le second, âgé de 21 ans et connu pour des vols avec violences, se trouvait également dans l'immeuble de Mme Knoll le jour du meurtre.



Mireille Knoll, parisienne, de confession juive, avait échappé à la rafle du Vel d’hiv en 1942 et épousé un rescapé de la Shoah, rappelle le Parisien. L’octogénaire, qui vivait modestement dans cet immeuble HLM depuis des années, souffrait de la maladie de Parkinson, se déplaçait difficilement et bénéficiait d’une garde-malade.

Les policiers se sont rapidement orientés vers la piste criminelle, après la découverte de plusieurs départs de feu dans l'appartement et de traces de coups de couteau sur le corps de la victime, selon une source proche du dossier.