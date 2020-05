Une rentrée difficile mais "nécessaire" ce lundi, selon Caroline Désir, qui rassure: "Les masques seront bien là"

A quelques encablures du retour d’une partie des élèves à l’école, la Ministre de l’Enseignement, Caroline Désir (PS) était l’invitée de l’émission C.Q.F.D., sur La Première et La Trois, vendredi soir. De nombreuses questions se posent sur cette rentrée qui va se faire à tout petits pas.

Dans un premier temps, cela concerne les 6es primaires, 6e et 7e secondaires (dans le professionnel). Les 1res et 2es primaires devraient rentrer le 25 mai. Cette rentrée ressemble pour certaines directions d’établissements à un casse-tête organisationnel, avec des mesures de distanciation, des mesures d’hygiène à mettre en place.

Une question se pose : cela a-t-il du sens de faire revenir les élèves à l’école pour quelques semaines, avec toutes les contraintes, les masques à porter, des élèves qui seront présents, d’autres pas car il n’y a pas d’obligation de présence ?

Oui, répond la Ministre Caroline Désir. " C’est vrai que c’est une rentrée particulière et partielle, qui se fera très progressivement pour être prudents et être certains de maîtriser la situation. C’est vrai que les conditions de sécurité et d’hygiène imposées par les experts sont très importantes et il fallait les rencontrer toutes. Mais je crois que cela a du sens car cela fait plus de deux mois que nous sommes confinés, nos enfants et nos jeunes aussi. La situation devient difficile. Pas mal de psychologues, de pédiatres commencent à s’inquiéter de l’état psychologique des enfants. Ceux-ci ont besoin de retrouver le chemin de l’école, de retrouver leurs copains, de retrouver du lien social. Malheureusement, on ne peut pas faire rentrer toutes les classes en même temps, ce n’est pas possible avec les mesures qui nous sont imposées. Mais je crois qu’il faut essayer doucement de cette situation ".

Peut-on être rassuré par rapport à l’enjeu de santé ?

Des parents se demandent si on ne remet pas des enfants dans des écoles où le virus pourrait circuler. Les enfants pourraient-ils être vecteur de transmission, ramener le virus à la maison ? L’école ne risque-t-elle pas de devenir un accélérateur de reprise de l’épidémie ?

A cela, la Ministre Désir répond : "On ne voulait prendre aucun risque, ni pour la santé des enfants, ni pour celle de tout le personnel de l’école, les enseignants, le personnel ouvrier etc. On a vraiment voulu respecter à la lettre les consignes des experts avec qui on a été beaucoup en dialogue. Ce n’est pas facile. C’est un casse-tête organisationnel pour les directions. Depuis dix jours, ils sont à pied d’œuvre dans les classes pour voir comment tout cela pouvait coller, pouvait être possible sans chambouler trop non plus le cours normal des choses dans une école. Cela doit rester praticable. On prend des risques qu’on mesure et qu’on essaye de réduire le plus possible. On va devoir apprendre, vraisemblablement, à vivre avec ce virus.

Donc, c’est important que les règles de distanciation physique, que le port du masque soient scrupuleusement respectés, tout comme les mesures d’hygiène. Dans les écoles, toutes les classes, toutes les surfaces vont devoir être nettoyées quotidiennement, il y a des règles sanitaires. On est dans quelque chose d’ultra sécurisé. Cela a été voulu comme ça. Cela a été négocié longuement avec les représentants des enseignants, les syndicats, les représentants des pouvoirs organisateurs, des parents, pour faire en sorte que cela soit possible ".

Les masques seront, normalement, disponibles à temps.

Une inconnue a plané sur cette rentrée. Puisque les enseignants devront être masqués, puisqu’il en sera de même pour les élèves, à partir de 12 ans, les écoles allaient-elles recevoir à temps les masques nécessaires ? La Ministre se veut rassurante : " Les masques seront là, en dernière minute, mais ils seront bien là, livrés aux écoles, ou des dans les points de distribution dimanche pour pouvoir permettre la réouverture des écoles dès lundi. Cela a été un gros boulot ".

Si ces masques arrivent si tard, c’est parce qu’il y a des imprévus après la commande. La Ministre réagit: " On n’a pas perdu une seconde dans ces commandes de masques. Dès le CNS du 24 avril, le Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet, a réuni une taskforce pour la commande des masques. On a passé directement les marchés publics. On avait trois fournisseurs. Au milieu de la semaine, un des fournisseurs a annoncé un retard de livraison, ce qui mettait en péril la rentrée de lundi. Il a heureusement pris contact avec le Ministre De Backer et son homologue de la Communauté germanophone et on a trouvé, grâce à eux, des solutions pour pallier cette commande qui faisait défaut. L’idée, c’est qu’à terme tout le monde, élèves et enseignants concernés par la reprise aura chacun deux masques en tissu. Pendant une partie de la semaine du 18 mai, pour l’enseignement secondaire, il y aura des masques en papier, en attendant la livraison manquante. ", confirme la Ministre Caroline Désir.



Certaines écoles ont choisi de ne pas rouvrir

Certaines écoles ne rouvriront pas leurs classes. Les pouvoirs organisateurs de ces établissements ont estimé que toutes les conditions de sécurité et d’hygiène n’étaient pas remplies pour garantir la sécurité des élèves et du personnel des écoles. Certaines écoles ne feront pas rentrer toutes les classes, par exemple, on fera rentrer les 6es primaires mais pas les 1res et 2es primaires.

Par rapport à ces écoles qui choisissent de ne pas recommencer les cours, la Ministre Désir réagit : " D’abord, ce n’est pas la majorité des écoles. On doit être autour de 2% d’écoles qui ont déclaré qu’elles ne rouvriraient pas. C’est embêtant. On a donc demandé à l’administration de prendre chaque fois contact avec les pouvoirs organisateurs pour voir ce qui coince, puisqu’on devait répondre à une série de conditions strictes d’hygiène et de sécurité. C’est vrai qu’elles étaient très nombreuses. Donc parfois, il y a une vraie impossibilité, à cause des bâtiments ou pour d’autres raisons. On voulait quand même avoir ce dialogue avec eux pour voir quels étaient les problèmes et voir si on pouvait les aider. Mais je n’exclus pas que dans certains cas, ce n’est vraiment pas possible et cela pose des questions pour la suite ".

Les élèves en difficulté pourront être en classe à partir du 25 mai, toutes années confondues

On sait aussi que certains enfants n’ont plus de contact avec leur école ou leur enseignant depuis des semaines. Dans certains cas, les travaux pédagogiques proposés n’ont pas été réalisés. Certains enfants ont disparu des radars, comme s’en alertait récemment le Délégué général aux Droits de l’Enfant. La Ministre explique " C’est une chose qui m’inquiète. On a perdu un petit pourcentage d’enfants des radars. Ce n’est pas facile avec l’enseignement à distance. On a demandé aux enseignants d’aller chercher le contact avec ces enfants et avec ces familles, par téléphone ou en se déplaçant jusque chez eux, pour rétablir du lien. Il y a des pouvoirs organisateurs qui l’ont fait superbement bien et qui ont retrouvé la trace de tous les enfants. C’est vraiment essentiel, parce qu’on mesure bien que l’éloignement de l’école, dans certaines familles, va être très très important à la rentrée de septembre ".

Le fait que certains enfants aient été coupés de l’école, le fait que tous n’aient pas eu les moyens de rester en contact à distance, notamment parce que tous ne sont pas équipés de la même manière en outils numériques, cela risque-t-il d’aggraver les inégalités entre enfants ? " C’est évident que ce confinement agit comme un miroir grossissant des difficultés qui étaient déjà présentes dans l’enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles. On essaye de travailler à résorber les inégalités scolaires mais c’est un travail de long terme. Ici, effectivement, ce confinement vient aggraver cela de manière très importante. Donc, c’est un de nos sujets de préoccupation. C’est pour ça qu’on a demandé aux enseignants d’identifier ces enfants et de prendre contact avec eux, mais aussi d’identifier tous les enfants qui seraient en vraie difficulté scolaire pour, notamment, les inviter à reprendre individuellement le chemin de l’école à partir du 25 mai. Donc, au-delà des classes identifiées comme prioritaires, il y a aussi les enfants qui doivent obligatoirement reprendre le chemin de l’école. On invite les enseignants à faire un travail particulier avec ceux-là ". On parle ici d’enfants qui seraient dans d’autres classes que les 1res, 2es et 6es primaires, par exemple. " En fin, d’année, beaucoup d’élèves n’ont aucun retard scolaire. Ils rattraperont les apprentissages l’année prochaine, sans soucis. Il y en a d’autres pour qui la réussite de l’année est en question, à voir avec les conseils de classe, mais on a encore maintenant un gros mois pour les inviter à revenir à l’école et peut-être les aider, donner des cours de remédiation, appuyer là où il y a des difficultés. C’est un moment qu’on peut utiliser utilement. On n’a pas beaucoup d’occasions de travailler vraiment la différentiation. Je sais qu’on en demande énormément aux enseignants pour le moment, mais il y a peut-être là une piste à creuser ", explique Caroline Désir.

Pourrait-on mieux baliser le travail à domicile des élèves ?

N’a-t-on pas manqué de lignes directrices sur ce que devaient et pouvaient faire les enseignants en période de confinement ? La quantité de devoirs et d’exercices à faire à la maison variait d’un enseignant ou d’une école à l’autre. Certaines écoles ont maintenu le contact à distance par vidéoconférence, d’autres pas. A cela, la Ministre Caroline Désir répond : " On a voulu mettre un cadre, des balises pour encadrer ce travail à domicile, pour éviter que les inégalités se creusent, car on sait qu’il y a des différences en matière d’équipement informatique dans les familles. Il y a des différences en termes d’accompagnement pédagogique, tous les parents n’ont pas les capacités pour faire la classe ou la disponibilité pour le faire. C’est pour cela qu’on a encadré le travail à domicile en disant qu’il devait pouvoir être fait en parfaite autonomie par l’enfant. On doit rester dans des apprentissages vus en classe par l’enseignement. Ce n’est pas facile quand cela dure dans le temps ".

Si la Fédération Wallonie-Bruxelles a l’excuse de l’imprévu et de la force majeure lorsque la crise du Covid-19 s’est déclenchée en mars, elle devrait être mieux préparée pour l’avenir, lorsqu’il faudra, à nouveau, tenir des enfants écartés de l’école. Rien ne dit, par exemple, pour le moment que la rentrée de septembre sera comme toutes les précédentes. Or, des outils pédagogiques, des plateformes en Fédération Wallonie- Bruxelles, qui devraient permettre de mieux structurer les travaux demandés à distance aux élèves. " On n’avait pas eu le temps de mettre le cadre en place. On ne peut pas continuer comme ça, à la rentrée de septembre. On avait une stratégie numérique qui était en cours d’élaboration, on va devoir l’accélérer, la booster, accélérer les formations à destination des enseignants ", poursuit la Ministre Désir. " On sait qu’en septembre, le virus sera encore là, peut-être qu’on ne pourra pas avoir 100% des enfants présents à l’école tout le temps. Peut-être qu’on devra mixer la présence à l’école et l’enseignement à distance. Donc, on doit être plus aguerri en tirant les expériences de ce qui se passe maintenant au mois de septembre. On aura un petit peu de temps pour préparer la rentrée ", explique la Ministre.

Organisation de la fin de l’année, conseils de classe…

Et les autres élèves, reverront-ils leur classe d’ici la fin de l’année ? Pour ces enfants, il n’y a pas encore de réponse. La Ministre Désir est tenue par la stratégie de déconfinement du Fédéral. Aucune décision n’est attendue avant le 8 juin, ce qui serait proche de la fin de l’année scolaire.

Qu’en sera-t-il des évaluations ? Les épreuves certificatives externes, comme le CEB, le CE1D et CESS, ont été annulées, tout comme les sessions d’examens. Cela ne veut pas dire que tous les élèves seront automatiquement acceptés dans l’année supérieure. " On a décidé qu’on allait faire confiance aux conseils de classe. Ce sont les enseignants qui connaissent le mieux leurs élèves qui vont devoir juger de la situation de leurs élèves qui s’est arrêtée au 12 ou 13 mars. Il ne faut pas que cela porte préjudice aux élèves. Il doit y avoir de la souplesse. Le redoublement doit être l’exception, comme écrit dans la circulaire. On aura sans doute plus de recours que d’habitude. On doit donc faire attention à la motivation ", explique la Ministre.

Ainsi, si un conseil de classe envisage de faire redoubler un élève ou de le rediriger dans une autre orientation, les parents et l’élève devront être consultés avant. De la remédiation doit pouvoir être envisagée maintenant ou en septembre pour des élèves qui seraient en dessous du niveau attendu pour passer dans l’année supérieure.