Une question du CE1D annulée à cause d’une fuite de l’épreuve de sciences

De manière plus générale, les directeurs d’école et les préfets ne constateront une éventuelle fuite des documents de l’épreuve que demain matin, quand ils ouvriront les cartons où se trouvent les documents puisque des scellés sont apposés. Des contrôles aléatoires sont d’ailleurs prévus en présence d’un inspecteur.

Selon nos informations, le CE1D 2021 n'est pas à l’abri de ce genre d’incident dans la mesure où les épreuves distribuées demain sont celles qui avaient été réalisées (et non utilisées) pour la fin de l’année scolaire 2019-2020, pour cause de pandémie. Bref, les épreuves dorment depuis un an dans les placards.