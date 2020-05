Une prédisposition "innée"? Le cerveau des bébés détecte en priorité les serpents parmi des images d'animaux

Les facultés de perception visuelle d’un bébé ne cessent de fasciner. Des chercheurs de l’ULB ont investigué, au travers d’encéphalographies, les méandres du cerveau d’une cinquantaine de nourrissons âgés entre 7 et 10 mois.

Ils leur ont présenté des images d’animaux et ont pu montrer que leurs cerveaux détectaient en priorité les serpents comme s’il y avait une prédisposition "innée" à repérer les animaux les plus menaçants.

Le cerveau des primates a évolué pour détecter visuellement les prédateurs

L’idée de s’intéresser au traitement des images d’animaux et d’animaux menaçants, en particulier, par le cerveau des bébés est venue aux chercheurs après d’autres études déjà réalisées.

Julie Bertels, de l’ULBabyLab de l’ULB explique : "C’est une anthropologue et primatologue californienne qui, la première, a émis une théorie sur la détection des serpents. Selon elle, le cerveau des primates (dont les humains) a évolué de façon à détecter, avec efficacité, les prédateurs. C’est ce qui explique qu’ils ont une zone du cerveau qui traite les informations visuelles, le cortex visuel, si développée. Ils ont eu besoin au cours de leur évolution de bien les distinguer par exemple, les serpents pour prendre la fuite, une question de survie."

L’œil de bébé plus attentif aux serpents

Ces chercheurs en cartographie fonctionnelle du cerveau se sont alors dit que si cette théorie est vraie pour les adultes, et les ados, à qui on a pu apprendre à reconnaître ce danger, ces réponses devraient aussi pouvoir être observées chez les plus jeunes et même chez les bébés qui n’ont aucune expérience avec ces animaux.

Des études comportementales ont déjà montré que le regard de bébé s’attardait plus longuement sur des images de serpents que de grenouilles ou de chenilles inoffensives.

Dans leur cerveau, le cortex visuel aussi

"Ici, nous avons enregistré leur activité cérébrale quand ces bébés sont exposés à des images d’animaux. Les images ont été présentées au rythme de 6 par seconde, et en un seul coup d’œil, leur cerveau a détecté les serpents parmi les autres animaux. Nous constatons donc une réponse cérébrale spécifique quand il s’agit d’une image de serpent, peut-être basée sur la forme enroulée qui caractérise le serpent," poursuit la scientifique.

Cela expliquerait pourquoi nous sommes très nombreux à avoir peur des serpents

"Cela nous confirme l’étendue incroyable des capacités d’un nourrisson dès le début de sa vie. Cela montre aussi qu’il n’a pas toujours besoin de l’expérience pour développer ces mécanismes préférentiels de détection. Et puis, cela expliquerait pourquoi nous sommes très nombreux à avoir peur des serpents alors qu’il n’y en a pas dans nos jardins. Notre cerveau aurait des prédispositions à prêter attention à ces animaux ce qui faciliterait notre apprentissage des bons réflexes de survie, par la suite."

Les chercheurs vont poursuivre leurs travaux avec des bébés encore plus jeunes pour savoir si ce mécanisme de détection préférentielle qui aide à notre survie est déjà présent, dès la naissance, c’est-à-dire, s’il est vraiment inné.

L'ULBabyLab recherche de nouveaux candidats bébés pour ces études, toutes les infos sur: https://crcn.ulb.ac.be/lab/co3/babylab/apply/ ou à visiter la page Facebook ULBabyLab.