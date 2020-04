Une plateforme d'accompagnement pour traverser un deuil entravé par les mesures de confinement

Plus de 7500 décès ce jeudi en Belgique. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'alourdit, de jour en jour. On continue de perdre aussi des proches dans d'autres circonstances. Dans ce contexte de confinement, il est difficile de faire son deuil: les enterrements se font en petit comité, il faut veiller à la distance sociale. Les contacts sociaux sont réduits. Alors, pour soutenir les personnes endeuillées et les personnes isolées, le Centre de Prévention du Suicide lance deux initiatives.

Accompagnement pour les personnes endeuillées

La première s'appelle "Faire face Covid-19": c'est une plateforme de soutien et d'accompagnement psychologique pour les personnes endeuillées. Le Centre de Prévention du Suicide offre une écoute active téléphonique et si les personnes le souhaitent un suivi psychologique individuel gratuit.

Le confinement peut exacerber des émotions typiques du deuil

" La situation de confinement est telle qu'elle peut exacerber des émotions, pourtant typiques du deuil", décrypte Laura Périchon, docteur en psychologie, spécialisée dans le deuil. "Au niveau de la culpabilité, par exemple, si on n'a pas pu être là pour des raisons liées au confinement".

"Par ailleurs, tous les rituels liés au deuil sont malmenés, entravés. Ils sont pourtant une dimension importante du processus: dire au revoir à la personne, l'accompagner dans les derniers moments, faire les gestes nécessaires autour du corps du défunt, se recueillir près du corps, mener ce que certaines cultures voudraient faire autour du corps... On est privé de tout cela. Et dans ce contexte, on a très peu de contacts sociaux, pas de partage collectif autour du défunt, de funérailles, ou c'est très limité. C'est très inhabituel parce que cette dimension collective est fort investie dans nos sociétés".

Le processus de deuil enrayé peut générer des souffrances qu'il ne faut pas sous-estimer.

Des nouvelles formes de rituel par exemple via le numérique

Alors, quelles sont les clefs qu'un accompagnement psychologique pourrait proposer?

"On peut soutenir les personnes pour qu'elles inventent de nouvelles formes de rituels. Il faut soutenir la créativité, les inventions. Cela peut être via le numérique, un support auquel on n'est pas habitué dans le cadre des funérailles. Il est possible de mettre en place des funérailles en ligne, des plateformes de partage pour réaliser des livres d'or accessibles par internet: les personnes peuvent y partager des souvenirs. Cela dit, on verra si les personnes se saisissent de ces possibilités et ce qu'elles en font. On n'a pas encore beaucoup de recul".

D'autres inventions plus artistiques peuvent aussi émerger "comme des funérailles que l'on investit avec des dessins, ou en déposant des objets, si on ne peut pas y assister physiquement.. etc.... ", explique Laura Perichon.

Le numéro de cette ligne : 0800/20.220

Une ligne d'écoute pour personnes isolées

Le deuxième projet, "Faire front Covid-19" cherche quant à lui à soutenir les proches des personnes malades ou isolées durant la crise du Covid-19. Il s'agit d'une ligne d'écoute.

Au bout du fil: une dizaine de bénévoles formés à l'écoute active. "Cet appel, c'est déjà un moment en soi pendant lequel il va y avoir l'expression de ce qui ne va pas. L'accent est mis sur le fait d'être en lien avec le bénévole, de remettre du lien dans des situations où il peut y avoir beaucoup de solitude face à la souffrance".

Son numéro: 0800/20.440

Toutes ces informations sont disponibles sur : www.preventionsuicide.be.