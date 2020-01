Une pilule qui vous rend plus intelligent ? Peut-être que ce ne sera bientôt plus de la science-fiction

Les "smart drugs" ou "drogues intelligentes" sont des pilules qui améliorent le fonctionnement de votre cerveau. Elles permettent à celui qui en prend : une meilleure concentration, plus de clarté mentale ou une mémoire hyperperformante. Ces médicaments sont populaires auprès des étudiants, surtout pendant la période des examens, et ils pénètrent également dans d’autres pans de la société. Mais à quel point ces pilules fonctionnent-elles ? D’où viennent-elles ? Et y aura-t-il bientôt une super pilule qui nous rendra tous plus intelligents ? Notre collègue Peter Brems de la VRT vous offre un voyage dans le monde merveilleux et hypercompétitif des médicaments et des compléments alimentaires qui rendent le cerveau plus performant. Attention cependant, l’utilisation du Modafinil ou d’autres substances actuellement disponibles pour booster les capacités cérébrales ne sont pas sans danger et peuvent provoquer des effets secondaires importants. Limitless, un film puis une série où il est question d’une drogue qui augmente les capacités cérébrales Et si un jour vous découvriez une pilule grâce à laquelle vous pouvez facilement vous souvenir de tout ? Cette question, c’est le point de départ de "Limitless", un film de science-fiction de 2011. Le personnage principal Eddie Morra, un écrivain raté, reçoit un jour un cadeau spécial de son beau-frère : le NZT-48, un nouveau médicament révolutionnaire qui améliore considérablement les capacités cérébrales. Eddie hésite, mais avale quand même la pilule. L’effet est spectaculaire, Eddie obtient instantanément une mémoire sans faille et une concentration sans faille. En quelques jours, il se transforme en une sorte de surhomme. Il écrit un livre, apprend à jouer du piano et fait fortune à la foire. Directement inspirée par le concept, la série "Limitless" est diffusée depuis 2015 sur Netflix. Brian Finch découvre le pouvoir incroyable de la drogue NZT, la même que celle prise par Eddie Morra. La NZT, pilule présentée comme un psychostimulant, est très efficace. Sous l’effet du produit, Brian développe des capacités intellectuelles et physiques incroyables. L’histoire ne s’arrête pas là, la NZT provoque de graves effets secondaires et créée une dépendance. Un remède pour lutter contre les troubles du sommeil La pilule miracle de "Limitless" n’existe bien sûr pas, mais le NZT-48 est souvent comparé à un médicament qui existe : le Modafinil, aussi connu sous le nom de Provigil. Le Modafinil est principalement prescrit aux personnes souffrant de narcolepsie, un trouble du sommeil, dans lequel les gens ont soudainement l’irrésistible envie de dormir. Même après une bonne nuit de sommeil, ils s’endorment parfois comme ça, sans prévenir. Le Modafinil les maintient éveillés afin qu’ils puissent mener une vie normale. Mais le Modafinil pourrait aussi aider les personnes qui n’ont pas de troubles du sommeil. Le médicament améliorerait la mémoire et l’attention, tout comme NZT-48.

Une pilule pour devenir meilleur aux échecs

5 images Les joueurs d’échecs plus performants sous Modafinil mais uniquement s’ils ne sont pas sous la pression d’un chrono. © Getty Images/EyeEm

Il existe des dizaines d’études sur le fonctionnement du Modafinil et elles montrent des résultats remarquables. Par exemple, des scientifiques allemands ont étudié l’effet du médicament sur les joueurs d’échecs. Les sujets ont reçu du Modafinil, du méthylphénidate (la matière active de la Rilatine), de la caféine ou un placebo. Ils ont ensuite dû jouer aux échecs pendant quinze minutes contre un ordinateur. Ils ont également été soumis à toute une batterie de tests psychologiques. Et les résultats sont surprenants : le Modafinil a effectivement amélioré leurs performances. En moyenne, les joueurs d’échecs ont gagné plus de parties sous l’influence du Modafinil. À une condition cependant, celle d’avoir assez de temps pour réfléchir à leur prochain coup. "Sous la pression du chrono, l’effet n’était pas présent", écrivent les chercheurs. "Les gens ne prennent pas de meilleures décisions à ce moment-là. Il pourrait même y avoir un effet négatif." Plus efficace pour accomplir des tâches complexes que des tâches basiques Le Modafinil semble également avoir un effet positif pour accomplir des tâches plus complexes. " C’est très frappant", déclare le toxicologue Jan Tytgat (KU Leuven). "L’amélioration n’est visible que dans les tâches qui demandent beaucoup de puissance cérébrale. Avec des tâches simples, vous ne voyez que peu ou pas de différence. Dans ces tâches, les gens sont tout aussi performants sans Modafinil". Autre résultat de l’étude : vous pouvez travailler plus longtemps et plus concentré, mais vous ne devenez pas plus créatif. Selon une étude, le Modafinil peut même vous rendre moins créatif. Si vous étudiez pour un examen, ce n’est a priori pas un problème, mais pas si vous faites un travail créatif. Alors le Modafinil n’est probablement pas une bonne option. Effets secondaires : agitation, palpitations et manque de sommeil L’utilisation du Modafinil n’est évidemment pas sans risques. Dans de très rares cas, elle peut provoquer le syndrome de Stevens-Johnson. C’est une maladie grave de la peau, qui peut provoquer des éruptions cutanées de la tête aux pieds. Le cas est rare, mais extrêmement douloureux et dangereux. Le toxicologue Jan Tytgat met également en garde contre d’autres effets secondaires plus courants. "Le Modafinil n’est pas une amphétamine, mais les effets sont similaires. On se sent 'boosté' et cela s’accompagne souvent de nervosité, d’insomnie, de bouche sèche et de palpitations". Le présentateur de télévision Otto-Jan Ham a testé le produit et ressenti ces effets secondaires. Il a essayé le Modafinil pour "Brain Man", une série documentaire sur le cerveau diffusée sur Canvas. Ham voulait savoir si une pilule pouvait l’aider à se souvenir plus rapidement d’une série de nombres aléatoires. Trois jours de suite, il a essayé un médicament différent : Le Modafinil Un médicament pour augmenter la croissance des cheveux qui augmente le flux sanguin dans le cerveau Le méthylphénidate, mieux connu sous le nom de Rilatine, un médicament contre le TDAH (Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). Le médicament est souvent utilisé par les étudiants pour étudier plus longtemps. "Le Modafinil a sans aucun doute eu un effet sur moi", raconte le journaliste. "Effet dans le sens où ça m’a rendu assez "défoncé". C’était un peu comme boire quelques canettes de boisson énergisante. Je n’aime pas ça non plus. Je ne le recommanderais à personne."

Soldats en Irak et entrepreneurs ambitieux

5 images Des soldats américains et des entrepreneurs utilisent des substances pour moins dormir ou améliorer leurs facultés intellectuelles. © 2017 Getty Images

Dangereux ou non, le Modafinil a acquis ces dernières années une réputation de version légère du NZT-48, le médicament miracle de "Limitless". Le médicament est de plus en plus utilisé par les entrepreneurs qui veulent être plus performants et par les étudiants qui veulent faire une nuit blanche avant un examen. Il serait également populaire auprès des chirurgiens, des camionneurs, des employés des centres d’appels et des contrôleurs aériens. En bref : dans les professions qui demandent beaucoup de concentration. Ce n’est pas une coïncidence si l’avancée rapide du Modafinil a commencé en Californie, une région hypercompétitive. C’est là que les gens se tournent plus volontiers vers les "aides chimiques". Du côté de l’armée américaine, on utilise aussi le Modafinil pour garder les soldats éveillés plus longtemps. L’armée américaine a approuvé l’utilisation de ce médicament pour tenter de garder les pilotes de l’armée de l’air éveillés pendant les missions de combat. Il a aussi été utilisé pendant les guerres en Irak et en Afghanistan où les soldats ont parfois obtenu du Modafinil pour tenir debout plus longtemps. La Légion étrangère française utilise le Modafinil lors d’opérations secrètes. De plus en plus de Belges consomment du Modafinil Entre-temps, le Modafinil commence également à se faire connaître en Belgique, surtout auprès des étudiants. Dans une série télévisée diffusée par la VRT, une jeune fille appelée Amber reçoit du Modafinil d’un camarade de classe. Elle utilise les pilules pour mieux étudier davantage. Au début, elle réussit très bien, mais ensuite les inévitables répercussions suivent. Ambre mange moins et est irritable. Jusqu’à ce qu’une amie la confronte à son comportement. Selon le toxicologue Jan Tytgat, l’irritabilité d’Amber est tout à fait réelle. "Le Modafinil vous booste, mais après, vous avez toujours une sorte de contrecoup. C’est le cas avec tous les produits qui vous donnent un coup de pouce temporaire. Vous vous sentez mieux pendant un moment, jusqu’à ce que la drogue se dissipe. Puis la 'descente' suit." C’est également ce qu’a découvert Stef, un jeune entrepreneur limbourgeois qui a lancé sa propre marque de thé. Il doit travailler dur tous les jours et a donc essayé le Modafinil pendant un certain temps. "J’ai remarqué que ça me donnait un pouvoir cérébral supplémentaire. J’ai eu une plus grande persévérance et je suis arrivé plus vite dans une sorte de ‘flow’. Même envoyer des mails, je le faisais plus rapidement, tout devait aller plus vite." C’est comme si vous utilisiez une carte de crédit : vous l’utilisez, mais vous devez ensuite payer le prix Pourtant, Stef a arrêté d’utiliser le Modafinil. "C’est comme utiliser une carte de crédit. Vous l’utilisez, mais après vous devez en payer le prix. Après tout, cela reste un médicament et cela a toujours des effets secondaires. C’est pourquoi aujourd’hui j’essaie de booster mon cerveau avec des moyens naturels, par exemple la méditation. Ça marche aussi bien, mais sans les effets secondaires du Modafinil." Un étudiant sur vingt a parfois recours à une pilule pour mieux étudier Il est difficile d’estimer combien de Belges se boostent le cerveau avec le Modafinil. Il existe des statistiques officielles, mais elles ne portent que sur l’utilisation "adéquate" du Modafinil comme médicament. "Nous voyons une tendance de consommation à la hausse, mais il est difficile d’y coller des chiffres ", explique Ann Eeckhout de l’AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé). Et puis, ces pilules sont disponibles en ligne, ce qui n’est pas sans danger. "Les gens commandent souvent ces pilules sur des sites web illégaux. Parfois, il contient l’ingrédient actif, mais pas toujours. Il y a parfois des ingrédients très différents dans ces médicaments contrefaits… ou rien du tout." Les chiffres les plus récents sur l’utilisation des "pilules pour étudier" pour stimuler les étudiants datent de décembre 2019. Plus de 12.000 étudiants universitaires francophones ont été interrogés sur leur consommation de drogues stimulantes. Selon cette enquête, un élève sur vingt a utilisé des stimulants au cours de l’année écoulée. Et, en moyenne, les étudiants masculins utilisent deux fois plus de stimulants que leurs collègues féminines. Mais pour l’instant, la plupart des étudiants se tournent davantage vers une vieille connaissance : le méthylphénidate, l’ingrédient actif de la Rilatine. Ce médicament pour aider à soigner le TDAH (Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) a été utilisé de façon abusive pendant de nombreuses années afin d’étudier plus longtemps. Et reste populaire aujourd’hui. D’ailleurs, il n’y a absolument aucune preuve que vous soyez plus performant sous l’influence de la Rilatine. Les effets secondaires sont désagréables et bien connus : crises d’angoisse, vertiges, troubles du sommeil et palpitations cardiaques. Braine-l’Alleud, QG de l’amélioration du cerveau Le Modafinil et la Rilatine ne sont bien sûr pas les seuls moyens utilisés pour améliorer la concentration et la mémoire. Sur des forums Internet comme Reddit, les utilisateurs racontent leurs expériences avec des "améliorateurs de cerveau" comme la "Crinière de Lion", "Ashwaganda" ou la "L-Théanine". Ils partagent volontiers des liens vers des études scientifiques et des sites Web où vous pouvez acheter tous ces remèdes. Un classique sur Reddit est le Piracétam. Un utilisateur de Reddit avec le pseudonyme Fred_Flintstone témoigne, par exemple, avec enthousiasme de la façon dont le Piracétam a changé sa vie. "Je peux écouter trois conversations à la fois ces jours-ci", s’enthousiasme-t-il. "Je suis aussi capable de me souvenir d’articles intéressants, plus qu’avant. Et je peux combiner de façon originale des notions qui n’ont rien à voir entre elles." Le fait que le Piracétam apparaisse si souvent dans les forums de discussions autour "d’améliorateurs du cerveau" est exceptionnel. Le remède a été synthétisé en 1964 par le chimiste roumain Corneliu Giurgea. À l’époque, il travaillait pour la société pharmaceutique belge UCB, à Braine-l’Alleud. Giurgea pensait avoir découvert un médicament qui pouvait améliorer les performances mentales des personnes "normales". Ce qui était totalement innovant à l’époque. Jusque dans les années 1950, on ne cherchait pas de médicaments pour améliorer les capacités mentales des personnes "normales ". Un médicament était, par définition, destiné aux personnes malades. Giurgea a inversé cette logique. Il croyait ardemment aux médicaments qui amélioreraient la santé des personnes ayant un cerveau normal. Le berceau de l’amélioration du cerveau n’était donc pas dans la Silicon Valley, mais bien… à Braine-L’alleud.

5 images Le psychologue et chimiste Cornelia E. Giurgea voulait trouver un produit pour améliorer les capacités des gens "normaux". © Belga

Le Piracétam n’a cependant jamais été commercialisé en tant que stimulant cérébral, à la grande déception de Giurgea. Mais il est toujours prescrit aujourd’hui aux patients souffrant de troubles de la mémoire et de démence. Mais le médicament reste aussi populaire auprès des personnes qui veulent améliorer leurs capacités cognitives. Ils essaient d’en obtenir sous ordonnance de leur médecin généraliste ou ils commandent simplement le médicament sur Internet, sans ordonnance. L’Unité Spéciale de Recherche de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) a saisi l’année dernière 57 paquets de pilules pour " améliorer la concentration ou pour étudier plus longtemps ". Plus de la moitié de ces commandes contenaient du Piracétam ou des variantes telles que l’Aniracetam et le Fenylpiracétam. Il y avait également 58 paquets contenant du Modafinil et 9 contenants du méthylphénidate. Le Piracétam est parfois comparé à l’eau bénite de Lourdes, ça fonctionne… mais seulement si on y croit. Entre-temps, des études ont cherché à évaluer si le Piracétam peut vraiment améliorer un cerveau " normal ". Et les résultats sont très mitigés : s’il y a une amélioration des capacités cognitives, elle est plutôt faible. Les opposants au produit comparent parfois le Piracétam à l’eau bénite de Lourdes : ça fonctionne… mais seulement si on y croit. Les effets secondaires possibles du Piracétam sont pourtant réels et nombreux : irritabilité, insomnie, anxiété, prise de poids… et aussi, dans de très rares cas, hypersexualité. Pas vraiment l’idéal si vous voulez vous concentrer plus longtemps sur un examen ou sur votre travail. Un utilisateur de Reddit se plaint même sur Internet de "rêves humides persistants" depuis qu’il a commencé à utiliser le Piracétam. "Je me sens lucide et je peux mieux étudier", écrit-il. "Seulement maintenant, je veux coucher avec toutes les femmes que je rencontre". Les nootropiques, des substances qui vous rendent plus intelligents… Le psychologue et chimiste roumain Corneliu Giurgea a un autre héritage. Dans les années soixante, il a inventé un nouveau mot, qui est de plus en plus courant aujourd’hui : les "nootropiques". Il a décrit les nootropiques comme des moyens pour améliorer votre mémoire et votre capacité d’apprentissage, sans effets secondaires néfastes. Une sorte de super complément pour votre cerveau. Puissant, mais inoffensif. Si vous cherchez le mot "nootropiques" dans Google aujourd’hui, vous obtiendrez des millions de résultats. Il existe également plusieurs centaines de sites Web où vous pouvez les commander, souvent avec des noms suggestifs : Alpha Brain, Sharp Mind, Focus Pep, OmniNeuro. Dans la plupart des cas, il y a peu de preuves que ces médicaments soient efficaces. Il s’agit souvent de ce qu’on appelle une "urine chère", car souvent vous urinez à nouveau le principe actif sans qu’il n’y ait aucune différence. Seule une poignée de médicaments, par exemple la L-Théanine, ont (plus ou moins) prouvé leur effet. Des nootropiques belges Récemment, il y a aussi une société belge qui s’est lancée dans la vente de nootropiques. Leur produit, un mélange de différentes substances actives, améliorerait vos performances mentales. Sur le site Internet de l’entreprise, on peut lire : "Les 6 éléments actifs de notre formule stimulent votre concentration, réduisent votre fatigue et vous donnent juste ce dont vous avez besoin au travail ou pendant les périodes d’examens". La boucle est donc bouclée. Les nootropiques, inventés en Belgique, sont de retour chez nous. Corneliu Girugea aurait sans doute été heureux, lui qui est décédé en 1995, dans un hôpital bruxellois.

Si les nootropiques fonctionnent, pourquoi ne pas les utiliser ?

5 images Les nootropiques pourraient être utilisés par des chirurgiens pour augmenter les chances de réussite d’une opération. © Abel Mitj Varela

L’ascension irrémédiable de ces nootropiques (alliant donc une augmentation des capacités intellectuelles sans effets secondaires) pose même des questions sociétales. Certains pensent qu’il serait de notre devoir moral d’utiliser ces nootropiques. Certains philosophes réfléchissent déjà à ces problèmes du futur. Et du côté des " penseurs " qui sont pour, vous avez des philosophes comme Nick Bostrom de l’Université d’Oxford. Il ne voit pas le problème : si les nootropiques fonctionnent, pourquoi ne pas les utiliser ? Pensez à un chirurgien qui doit effectuer une opération difficile et dangereuse. Si ce chirurgien peut mieux se concentrer grâce à une pilule, pourquoi ne la prendrait-il pas ? Après tout, cela augmente les chances du patient. Difficile d’être contre dans ces cas-là. D’ailleurs Nick Bostrom a lui-même expérimenté le Modafinil pendant un certain temps et il utilise parfois des chewing-gums à la nicotine qui l’aideraient à maintenir son attention. Le philosophe Johan Braeckman (UGent) est également plutôt partisan de l’utilisation de ces produits : "Pourquoi ne pas améliorer vos capacités naturelles avec une pilule ? Après tout, les gens le font pour augmenter leurs capacités sexuelles. Je ne vois pas vraiment de problème." Braeckman met cependant en garde contre les effets secondaires néfastes des nootropiques. "Chaque pilule qui fonctionne a inévitablement des effets secondaires. C’est pourquoi vous devez être très prudent avec les pilules qui agissent sur votre cerveau. Peut-être que cela fonctionne bien à court terme, mais il y a des effets néfastes à long terme. Pour cette seule raison, je ne prendrais certainement pas ces pilules à l’heure actuelle." Plus intelligent n’est pas toujours mieux Enfin, il y a "l’argument d’Algernon". Cet argument a été nommé d’après le roman de science-fiction "Flowers for Algernon" (Des fleurs pour Algeron ") de Daniel Keyes. Charlie Gordon, le personnage principal du roman, est un boulanger pas très malin. Un jour, il subit une procédure médicale révolutionnaire qui le rend beaucoup plus intelligent. Il apprend à mieux lire et écrire et dévore les livres savants. Mais toute cette connaissance et cette sagesse ont un prix. Charlie se rend compte que ses collègues rient depuis des années de sa stupidité légendaire. Et ça fait mal. Pire encore, ses collègues détestent le nouveau Charlie, bien plus intelligent. Ils préféraient de loin le Charlie stupide. Au cœur de l’argument d’Algernon : devenir plus intelligent semble fantastique, bien sûr, mais il y a peut-être des côtés plus sombres auxquels nous ne pensons pas spontanément. Toute cette connaissance et cette sagesse a un prix Eddie Morra, le personnage de "Limitless", fait également l’expérience des côtés sombres de sa " pilule miracle ". Il commence à avoir des hallucinations et des pertes de conscience régulières. Pour aggraver les choses, il découvre que les gens meurent lorsqu’ils arrêtent d’utiliser du NZT-48. Donc la " super pilule " s’avère ne pas être si super que ça. En fin de compte, "Limitless" est un film hollywoodien. En tant que spectateur, le fil ou la série pourraient vous laisser avec quelques questions difficiles en tête : Et si des pilules comme celle-ci existaient vraiment bientôt ? Prendriez-vous le risque ou préféreriez-vous ne pas le faire ? Et que se passe-t-il si tout le monde n’a pas accès à ces pilules : aurez-vous un petit groupe de génies et un groupe beaucoup plus important avec un cerveau moyen ? La morale de l’histoire : tout a un prix… même une pilule qui peut rendre votre cerveau meilleur.