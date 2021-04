Une partie du personnel de l’hypermarché Carrefour de Berchem en grève suite à plusieurs agressions

Selon Manuel Gonzalez, délégué syndical CNE en charge de plusieurs magasins Carrefour à Bruxelles et dans le Brabant Wallon, les incidents se sont multipliés ces dernières semaines. Selon lui, l'hypermarché de Berchem-Sainte-Agathe est déjà connu pour être un magasin où l'agressivité de certains clients n'est pas nouvelle. Cependant, durant les congés de Pâques, les faits de violence se sont succédés. "Il y a d'abord eu une interpellation pour un vol, de la part de notre service de gardiennage. Le garde s'est fait mordre et s'est fait frapper", explique Manuel Gonzalez. "Deux jours après, un garde a dû intervenir pour un comportement inadéquat de clientèle. Il a demandé au client de quitter le magasin. Dès que le client est arrivé dehors, accompagné du garde et d'un membre du personnel, le client a décidé de lâcher son chien et a fait attaquer son chien", poursuit Manuel Gonzalez. Pour ce dernier, toutes les limites ont été franchies samedi dernier, aux alentours de 18 heures avec l'agression d'un étudiant jobiste du magasin. "Il s'est fait tabassé par deux clients. Une cheffe caissière avait demandé à ces clients de porter le masque et les clients l'ont insultée violemment. Le school (jobiste étudiant) leur a demandé de rester poli. Là, il s'est fait littéralement tabassé", rapporte le délégué CNE Manuel Gonzalez.

Selon la CNE, ce magasin de Berchem-Sainte-Agathe est déjà connu pour être un magasin difficile. "Le Covid n'a pas arrangé les choses, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid", explique Manuel Gonzalez. "Cela fait plus de dix ans que je dénonce cette agressivité dans les magasins. Ce n'est pas normal qu'un travailleur vienne travailler et ne soit pas en sécurité sur son lieu de travail", estime le délégué.

Le syndicaliste reconnaît que Carrefour met en place des formations pour aider le personnel à gérer l'agressivité des clients, mais pour lui, cela ne suffit plus. "Ce ne sont plus les travailleurs qui doivent être formés. Nous ce qu'on attend, ce sont de réelles campagnes de prévention et de sensibilisation contre ces clients agressifs, se réserver le droit d'exclure ces clients agressifs. Mais à ce niveau-là, on n'est nulle part chez Carrefour, de peur de froisser le client", estime Manuel Gonzalez.

Selon la CNE, le personnel exprime aujourd'hui, par cet arrêt de travail, son ras-le-bol. Aujourd'hui, le magasin ne devrait fonctionner essentiellement qu'avec les jobistes étudiants qui travaillent le vendredi et les managers. Selon la CNE, cela devrait perturber le fonctionnement du magasin et rendre plus difficile l'ouverture de certains rayons qui nécessitent un service à la clientèle.

La CNE avertit que lors d'une prochaine agression, la totalité des caissiers du magasin s'arrêteront de travailler. La direction a été priée d'apporter les solutions demandées qui permettront de discipliner la clientèle.

Nous avons contacté la direction de Carrefour mais sommes encore en attente d'une réaction de leur part.