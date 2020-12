Si vous cherchez le numéro d’un plombier ou d’un cordonnier, il vous faudra désormais disposer d’un appareil numérique. L’éditeur du bottin belge, FCR Media, a annoncé que la 52e édition des Pages Blanches et Pages d’Or sera la dernière version physique.

Une volonté de passer au tout numérique motivée d’une part par la diminution du nombre d’exemplaires vendus et d’autre part la volonté de digitalisation de l’entreprise. "L’arrêt de la version papier est une conséquence logique de l’aboutissement de notre processus de digitalisation", explique Maja Van der Borst, directrice de la communication chez FCR Media. En 2018, près d’un million et demi d’exemplaires trouvaient place dans les foyers belges, deux ans plus tard ce chiffre ne s’élève plus qu’à 700.000.

Lancé en 1999, le site web Pagesdor.be est venu supplanter sa version papier. Durant les dernières années, le support numérique a enregistré une forte croissance de ses consultations mais également de ses interactions. "58% des utilisateurs exécutent une action sur le site. Ils téléphonent, envoient des e-mails, demandent un devis ou même réalisent un achat", confirme Maja Van der Borst. Avec près de quatre millions de recherches mensuelles, le site Pagedor.be se trouve à la 49e place des sites les plus consultés en Belgique selon le rapport de l’agence Gemius Audience.