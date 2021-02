Une organisation criminelle franco-belge impliquée dans des vols de fret démantelée

Une organisation criminelle franco-belge impliquée dans des vols de fret en bande organisée sur les aires d’autoroutes frontalières a été démantelée, a indiqué le parquet de Mons.

Les enquêteurs de la police judiciaire de Lille, avec l’appui des membres de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Lille ont interpellé en flagrant délit, dans la nuit du 2 au 3 février dans la métropole lilloise, sept malfaiteurs au retour d’un vol commis au préjudice d’un poids lourd stationné sur l’aire d’autoroute de Saint-Aybert (59). Dans le même temps, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai ont interpellé quatre suspects à Charleroi.

"Cette opération coordonnée entre le service de police judiciaire français et belge constitue le dénouement d’une enquête initiée en octobre 2020 sous l’égide du parquet de Lille (59)", a indiqué mercredi le parquet de Mons, soulignant que les autorités judiciaires avaient enregistré la recrudescence des vols commis au préjudice de camions de marchandises stationnés sur les aires d’autoroute situées le long de la frontière entre le département du Nord et le territoire belge.

Des repérages avaient lieu

Les investigations réalisées de part et d’autre de la frontière ont permis de mettre au jour un réseau structuré agissant selon un mode opératoire précis œuvrant à un rythme soutenu.

"Les commanditaires localisés en Belgique se rendaient régulièrement sur les aires de repos transfrontalières et effectuaient des repérages sur les camions de marchandises", a précisé le parquet. "Ils sollicitaient ensuite une équipe d’une dizaine de voleurs, tous étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, pour commettre les vols." Les marchandises volées étaient ensuite rapidement évacuées dans des véhicules utilitaires volés et maquillés. Les profits générés par ces vols sont supérieurs au million d’euros.

Un suspect impliqué dans la vente de stupéfiant

Les policiers belges ont, par ailleurs, interpellé, immédiatement après l’arrestation des voleurs présumés, un suspect impliqué dans la vente de stupéfiants, alors que les policiers lillois interpellaient le receleur et le logisticien présumés de l’organisation dans la banlieue lilloise. Le parquet a précisé que les opérations de fouille des véhicules et de perquisition des lieux de stockage des marchandises ont permis de découvrir de nombreuses palettes d’aliments, d’électroménager, de produits cosmétiques, de chaussures, de vélos et de trottinettes électriques provenant de plusieurs vols.

Sur les 10 personnes placées en garde à vue en France, neuf ont été déférées au parquet de Lille le 6 février. Une information judiciaire a été ouverte et les neuf protagonistes, âgés de 26 à 42 ans, connus pour la plupart pour des délits mineurs, ont été mis en examen et écroués. En Belgique, les quatre commanditaires présumés, interpellés à Charleroi, ont également été placés sous mandat d’arrêt. Un cinquième suspect, un clandestin sans adresse fixe en Belgique chez lequel plus de 50 grammes de cocaïne, 1100 euros et du matériel de vente ont été saisis, a également été placé sous mandat d’arrêt à Charleroi.