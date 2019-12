Une ONG belge compense les émissions de carbone par la reforestation dans les pays en voie de développement

Depuis quelques années, leur ressource est menacée. Alors toutes les générations se mettent à planter. Une pousse de palétuviers met 4 ans à produire à son tour des graines. Pour que la graine devienne arbre, il faut introduire les "propagules" bien droites dans le sol, à bonne distance les uns des autres pour leur laisser l’espace nécessaire à leur croissance. Les enfants du village apprennent la technique dès le plus jeune âge : planter devient un rituel de groupe, une habitude bien ancrée. Entre eau douce et océan, ces différentes espèces de palétuviers absorbent 10 fois plus de carbone que les arbres forestiers.

"Ce corridor, c’est notre Amazone à nous, c’est le poumon de cette région", compare Eli Todimanana à bord de sa pirogue qui quitte le village. En tant que responsable du projet mangrove dans la région du Menabe pour le WWF, il se rend régulièrement avec son équipe dans le village, pour encourager les habitants à poursuivre leurs efforts de conservation.

Un Belge pionnier sur le marché de la compensation carbone

Frédéric Debouche est notaire dans le Hainaut. Cela fait plus de dix ans qu’il s’investit à Madagascar. Il a créé l’ONG "Graine de Vie". Avec son équipe, il plante des propagules de mangrove sur l’île de Nosy Be. "Nous compensons les émissions carbone d’Ixina Belgique et France, nous venons de signer avec la Chine. Nous compensons également les émissions carbone de la commune de La Hulpe et Braine l’Alleud par exemple."

Le mécanisme de la compensation ne date pas d’hier. Ce vieil outil onusien est né à la conférence de Kyoto en 1997. Il est finalement entré en vigueur en 2006 et c’est à Paris, en 2015, que les négociateurs du monde entier l’ont remis au goût du jour. Il s’agit maintenant de l’uniformiser à Madrid, de manière à rendre son application plus efficace.

"Il y a dix ans, personne n’en avait rien à faire des effets du réchauffement climatique sur la planète, mais nous nous sommes malgré tout spécialisés dans le marché de la compensation carbone. Et ça a pris, petit à petit. Aujourd’hui nous pouvons dire que nous avons planté des millions et des millions de graines. Cela ne s’arrête pas à Madagascar. Nous venons de lancer un projet de reboisement au Togo et avons des contacts avec la Zambie et le Cap Vert."

Pour un euro de crédit carbone versé par les entreprises belges, 4 arbres peuvent être plantés dans les pays victimes des émissions de carbone. "Notre budget annuel est ridiculement bas : nous fonctionnons avec 350.000 euros", lance le Président de l’ONG.

Cela fait partie des critiques sur l’efficacité du mécanisme de la compensation : un prix de vente des crédits carbone trop bas. La moyenne de ce prix n’est d’ailleurs pas la même dans les différents pays européens.