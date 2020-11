Une nuit blanche aux soins intensifs : immersion dans un service saturé

Au cœur de l'hôpital, les couloirs de l'accueil sont déserts et obscurs. Mais au bout de l'allée, il est une unité où les lumières ne s'éteignent jamais.

Objectif : transférer une patiente d'un autre hôpital, car sur place, les techniques disponibles ne suffisent plus pour la sauver. "On risquait de la perdre dans les heures à venir. Ici, on a un matériel qui permet de lui placer une circulation extracorporelle qui met les poumons au repos".

Avec cette nouvelle admission, il ne reste désormais plus qu'un seul lit disponible dans le service. Or la nuit ne fait que commencer. "Nous sommes au-delà de ce qui, habituellement, est considéré comme la saturation d'un service de soins intensifs. Nous sommes même en train de saturer des structures en dehors de nos services" ajoute le Dr Henin.