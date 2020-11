Une nouvelle version pour l'app Coronalert : voici tout ce qui change

Cette nouvelle version amène son lot de corrections, comme c’est souvent le cas dans une première version, mais il s’agit surtout d’assurer un meilleur suivi des tests et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités au sein de l’application. Parmi celles-ci, une nouvelle procédure qui vous permettra d’obtenir un certificat de quarantaine (via un call center) si l’application vous signale comme à haut risque. Autre nouveauté, mais qui ne sera d’application que plus tard (peut-être au moment des fêtes à la mi-décembre), l’interaction de Coronalert avec les autres systèmes de traçage au niveau européen. Les concepteurs de l’application attendent le feu vert européen pour activer cette possibilité.

Plus de souplesse

L’objectif de la nouvelle version est donc de rendre le dispositif plus souple. L’utilisation du code aléatoire de 17 chiffres est préservée, mais vous pourrez l’encoder à différents moments. Par exemple, lors de la réservation de votre test sur le site masante.be.

Autre possibilité, il est à présent possible d’encoder ce code anonyme plus tard via un formulaire en ligne sur le site de Coronalert (cela était déjà possible lorsque vous aviez reçu par SMS un code de prescription du test Corona (PCR) pour vous faire tester dans un centre : ndlr). Cela est à présent possible pendant un certain laps de temps après le test et cela grâce à l’envoi systématique d’un SMS lors d’un dépistage.

Explications

Entre le moment où vous vous rendez chez votre médecin pour réaliser le test et la disponibilité des résultats chez Sciensano s’écoule un laps de temps. Il est dorénavant possible pendant cette période d’attente de communiquer le code de 17 chiffres (si vous avez, par exemple, oublié de le donner à votre médecin : ndlr). Pour cela, après avoir passé le test, vous allez recevoir un SMS avec un lien vers un formulaire en ligne prérempli où vous devrez indiquer votre numéro de registre national afin de vous authentifier.

Quant au code de 17 chiffres, il sera automatiquement inséré par Coronalert au bon endroit dans le formulaire en ligne. A partir de ce moment-là, l’application sera en mesure de vérifier les résultats de votre test dans la base de données Sciensano et de vous prévenir si vous êtes positif. A noter, qu’une fois les résultats du test envoyés à Sciensano, il sera trop tard pour encoder le code et de l’alerte dans l’application.