Une nouvelle série de mystérieux signaux radio venus de l'espace sont analysés par les scientifiques

Pour la seconde fois des mystérieux signaux radios venus de l'espace ont été détectés. Ce phénomène avait déjà été révélé en février dernier . Ce type de signal radio est inaudible pour l'oreille humaine. Il est seulement détectable et analysables par des radio-télescopes très puissants, comme le Chime ("Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment"), installé à Penticton, en Colombie-Britannique, près de la frontière américano-canadienne.

Ce n'est pas le fait que des signaux radios arrivent de l'espace qui est étonnant, mais plutôt le fait que ces signaux radios se répètent selon un certain rythme, qui semble suivre un canevas précis. Il s'agit de signaux extrêmement courts (quelques millisecondes) mais très puissants, que les astronomes appellent "sursauts radio rapides" (Fast radio bursts ou FRB) et qui atteignent la Terre environ un millier de fois par jour.

Grâce aux observations récentes, les scientifiques avaient pu, à l'aide de calculateurs très puissants, établir que ces signaux radios arrivaient selon un canevas qui se répétait tous les 16,35 jours. Ce canevas a été appelé FRB 180916.J0158+65. Sur une période de quatre jours, le signal radio apparaissait une à deux fois par heure. Ensuite, il restait silencieux pendant 12 jours.

Désormais, un autre schéma d'apparition a été détecté, qui a été appelé FRB 121102. Cette fois, les signaux radios sont émis pendant une fenêtre de 90 jours, suivie par un silence de 67 jours. Et ce schéma se répète tous les 157 jours. Ce sont des ordinateurs très puissants qui ont pu mettre en évidence ce schéma périodique.

Ces travaux ont été publiés dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les scientifiques qui ont étudié ces phénomènes n'ont pas encore pu les expliquer. Les raisons peuvent être multiples, expliquait en février dernier l'astrophysicienne Yaël Nazé (ULiège) : "Ils peuvent peut-être provenir d’étoiles à neutrons, car certains ont un champ magnétique assez élevé, ou alors d’une étoile à neutrons avec un trou noir qui traverse des ceintures d’astéroïdes, ou alors des objets plus exotiques comme de la matière sombre qui tombe sur une étoile à neutrons".