Une nouvelle recherche montre que certains arômes de cigarettes électroniques vendus en Belgique sont peut-être dangereux pour la santé

5 ans, voilà 5 ans que la cigarette électronique que la vente de cigarette électronique est encadrée en Belgique. Depuis lors, elle consume de plus en plus de parts du marché aux entreprises de cigarettes traditionnelles . Le geste restant le même, les fumeurs qui veulent arrêter le tabac y trouvent un substitut. Certains tabacologues conseillent même de se tourner vers l’e-cigarette.

Pourtant, la vapoteuse reste nocive selon l’Organisation mondiale de la santé qui estime qu’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact sur la santé. Une étude de Sciensano publiée ce jeudi va dans le même sens. Les chercheurs se sont concentrés sur les arômes utilisés dans ces vapoteuses. 129 liquides ont été analysés. Ils y ont trouvé cinq substances aux propriétés génotoxiques : l’estragole, la 2-acétylfurane, le furanéol, le transhexénal et le safrole. Ces substances "peuvent compromettre l’intégrité génétique des cellules, ce qui peut en entraîner des mutations et être la source de tumeurs bénignes ou de cancers", peut-on lire dans Le Spécialiste.

Ca ne veut pas dire que ça va causer un cancer systématiquement

Cela signifie que les substances chimiques contenues dans ces arômes peuvent modifier l’ADN du fumeur. "Les composés chimiques qu’on y retrouve pourraient endommager l’information génétique des cellules du fumeur, explique Sophia Barhdadi, chercheuse à Sciensano. Mais ça ne veut pas dire que ça va causer un cancer systématiquement car nous avons des mécanismes qui peuvent nous protéger quand il s’agit de petites atteintes. C’est quand ces mécanismes ne sont plus assez forts qu’il y a des mutations et que ça peut devenir mutagène." La chercheuse précise donc que d’autres études devront venir confirmer cette conclusion.

Vers une liste de produits interdits ?

Le média dédié aux médecins spécialistes précise également que si les producteurs de cigarettes électroniques sont obligés d’enregistrer leur produit, ils ne sont par contre pas tenus d’en détailler les composants. Conséquences : des arômes nocifs peuvent quand même être présents.

Voilà pourquoi Sciensano suggère de mettre en place une liste d’ingrédients interdits afin de limiter les risques de cigarettes électroniques en attendant que d’autres études viennent confirmer les résultats de cette recherche.

Même avis pour la Fondation contre le cancer : "Pour le moment, il existe une liste de produits autorisés en Belgique, détaille Suzanne Gabriels, experte prévention cancer dans l’association. Ces produits sont contrôlés administrativement (on regarde si tous les papiers ont bien été remplis) mais ne sont pas analysés et qualifiés comme innocents."

On plaide aujourd’hui pour revoir ce système

"On plaide aujourd’hui pour revoir ce système, davantage contrôler et établir une liste négative reprenant les produits interdits." Un texte de loi était en discussion avant la crise du coronavirus. Un groupe de travail politique devait être mis en place mais cela a été suspendu par la crise sanitaire.

La Fondation souligne également la nécessité de faire la différence entre les effets d’un même produit quand il est inhalé ou quand il est ingéré. Le Safrole, par exemple est interdit en tant qu’arôme alimentaire mais pas en tant qu’arôme d’e-cigarette.

L’e-cigarette plutôt que la cigarette

Car c’est bien le problème de la cigarette électronique : le corps scientifique estime qu’il n’y a pas encore suffisamment de recul pour en connaître sa toxicité avérée. C’est ce que dit l’OMS, Sciensano mais aussi la Fondation contre le cancer.

"On est vraiment très nuancé par rapport à la cigarette électronique, explique Suzanne Gabriels. On y voit des avantages pour les fumeurs qui ne peuvent pas arrêter par d’autres moyens. Chaque moyen existant pour arrêter de fumer du tabac, c’est bien. On ne veut donc pas faire peur au fumeur, on préfère qu’ils fassent un switch en utilisant l’e-cigarette comme une étape pour vers un sevrage total."

Entre l’e-cigarette et la cigarette, la Fondation conseille donc aux fumeurs de se tourner vers la première option dans le but d’arrêter le tabac. "Il y a moins de substances nocives comme le goudron ou l’arsenic, nous dit Suzanne Gabriels. Même si le mieux est de ne pas fumer du tout : ni la cigarette, ni l’e-cigarette. Mais si cette technologie permet d’arrêter le tabac, c’est déjà bien."

Des cigarettes sans arômes ?

Certaines marques proposent des cigarettes électroniques sans arômes, ce qui réglerait la question de leur nocivité. Mais dans la pratique, cela ne semble pas réaliste aux yeux de nos expertes. "Ce que les fumeurs aiment dans l’e-cigarette, c’est le goût", nous répondent-elles toutes les deux.