Une nouvelle grève du zèle dans les aéroports et les gares internationales, ce mardi

Similaire à celle qui s’est tenue le 29 octobre dernier, la première action des syndicats policiers visera les aéroports (Zaventem et Charleroi) et les gares internationales (Bruxelles-Midi et Liège Guillemins). Si vous devez voyager vers l’étranger en avion ou en train demain, soyez donc vigilants et prenez de l’avance car la police aéroportuaire comme la police des chemins de fer annoncent des contrôles renforcés dès les premiers décollages et premiers départs de la journée. Pour le SNPS, Syndicat National du Personnel de Police et de Sécurité, ces actions ont valeur de démonstration, comme l’explique Fabrice Discry, permanent pour les provinces de Liège et de Namur : "Nous nous excusons auprès des voyageurs. Mais il faut aussi qu’ils se rendent compte que si la fréquentation des lieux de départs vers l’étranger augmente sans cesse, comme c’est le cas, mais que les moyens alloués aux contrôles stagnent, ces files et ces attentes seront le quotidien des voyageurs".