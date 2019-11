Une nouvelle génération de scanner, plus précis, moins irradiant, unique en Europe, installé à l'UZ brussel

Une imagerie plus précise à une dose d’irradiation plus faible adaptée au patient. Les radiologues de l’UZ Brussel utilisent depuis peu un scanner CT. C’est l’un trois seuls de ce type dans le monde et l’UZ Brussel est le 1er hôpital universitaire européen à en faire usage. L’hôpital collabore étroitement avec General Electric qui a développé ce nouveau scanner.

Une meilleure qualité d’image à une plus faible dose d’irradiation

Le Pr Ives Hubloue, chef du service des Urgences à l’UZ Brussel souligne l’intérêt d’une telle machine pour détecter des urgences médicales : " Dans notre service d’Urgences, nous voyons un public très divers de patients : petits et grands, jeunes et âgés, minces et obèses, avec divers besoins en matière d’imagerie. Un scanner CT qui peut être ajusté est une plus-value importante, si bien que nous pouvons régler la dose d’irradiation et la durée d’irradiation de manière optimale et de façon adaptée au patient ".

Cette nouvelle machine donne aussi une meilleure qualité d’image. Elle permet de réaliser des clichés à une dose d’irradiation encore plus faible et de diminuer drastiquement le volume d’injection de produits de contraste iodés. Pour les radiologue de l’UZ Brussel, il s’agit d’une avancée importante en matière de sécurité du patient. Le résultat donne aussi des images plus précises, ce qui permet au radiologue de poser des diagnostics avec une plus grande certitude.

Une imagerie médicale plus personnalisée

Les dernières années, de nombreux efforts ont été réalisés pour limiter la dose d’irradiation par examen. " Ce scanner CT à dose ultrabasse est particulièrement utile pour les patients sensibles, comme les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui ont besoin d’un examen CT de contrôle de façon répétée et les femmes enceintes, qui courent un risque plus élevé que leur bébé développe des anomalies à cause des rayons ionisants, c’est essentiel.", commente le Pr Johan de Mey, chef du service d’Imagerie médicale. Ce scanner CT installé à l'UZ Brussel est aussi unique en son genre car il permet de scanner l'entièreté du corps. Il combine les avantages de tous les scanners avec une Intelligence artificielle qui augmente la reconnaissance de l'imagerie. C'est un scanner d'une précision imbattable pour les images dynamiques et contrastées.

Tout comme au niveau des traitements, on évolue de plus en plus vers une approche personnalisée en imagerie médicale, si bien que la dose d’irradiation et la durée d’irradiation ainsi que la quantité de produit de contraste iodé peuvent encore mieux être optimalisés en fonction du patient et de sa pathologie.

Centre de référence mondial pour la radiologie d’urgence

L’UZ Brussel est le premier hôpital universitaire en Europe à pouvoir utiliser cette machine. Il renforce ainsi sa position sur la scène internationale en tant que centre de référence en radiologie d’urgence. L'équipe estime que cette génération de scanner pourra se retrouver un peu partout sur le marché d'ici quatre ans.