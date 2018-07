Une nouvelle étude tend à montrer que les ondes des GSM affecteraient bien la mémoire des jeunes

Une étude du Swiss TPH, faite sur 700 élèves suisses, révèle que les jeunes utilisant leur téléphone sur l'oreille droite auraient une mémoire moins performante. Martin Röösli, le responsable de Environmental Exposures and Health de Swiss TPH, reste malgré tout prudent quant aux résultats de la recherche.

L'étude analyse la relation entre l'exposition aux radiations des téléphones mobiles et le développement des performances de la mémoire chez les adolescents. Ce sont les champs électromagnétiques à hautes fréquences qui peuvent avoir des effets néfastes sur le développement de la mémoire. La principale source de ces champs vient de l'utilisation rapprochée du GSM avec la tête lorsque l'on téléphone, indique l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH) dans son communiqué.

En 2015 déjà, une recherche publiée dans la revue Environment International portait sur la même thématique. Dans l'étude de Swiss TPH de 2018, l'échantillon a été doublé et de nouvelles informations sur l'absorption des rayonnements électromagnétiques par le cerveau ont été ajoutées. Cette étude baptisée HERMES (Health Effects Related to Mobile phone usE in adolescentS) a suivi 700 écoliers de 12 à 17 ans pendant un an. Elle leur a fait réaliser des tests mémoriels sur ordinateur à l'aide de figures abstraites à assembler. Grâce entre autre aux données personnelles des élèves obtenues par les opérateurs mobiles, les chercheurs ont pu renforcer les résultats de l'étude de 2015 : la mémoire figurale serait bien touchée.