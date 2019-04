Une nouvelle campagne donne la parole aux réfugiés

Donner une voix et un visage

Cette campagne a été pensée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le but : donner un visage aux réfugiés grâce aux affiches, et une voix grâce aux réseaux sociaux. "Ils racontent leur histoire, les conflits qu’ils ont dû fuir, leurs pertes, leur volonté et leur dynamisme pour reconstruire leur vie en Belgique", déclare l'agence dans un communiqué. Au total, quinze réfugiés ont pris la parole. "Notre campagne démontre pourquoi il est important de les accueillir et comment, lorsque les réfugiés se sentent chez eux, ils peuvent apporter une réelle contribution à la société belge ", a déclaré Gonzalo Vargas Llosa, représentant régional du HCR à Bruxelles.

"Nous sommes perçus comme peu éduqués"