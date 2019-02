Une nouvelle campagne de sensibilisation pour le don de plasma

Thomas Paulus, responsable communication et marketing du service du sang de la Croix-Rouge de Belgique est notre invité ce samedi matin pour le lancement de la campagne de sensibilisation pour le don de plasma.

Chaque année, environ 100.000 personnes donnent leur sang. Le don de plasma lui, est d’autant plus important mais est moins populaire pourtant « on diagnostique de plus en plus de pathologies qui nécessitent des traitements issus du plasma humain, dont les personnes souffrant de déficit immunitaire ».

Notre système immunitaire nous est indispensable rappelle Thomas Paulus, "nous sommes protégés des virus, des microbes et des infections. Lorsque celui-ci est défaillant, notre corps vit difficilement en contact avec le monde extérieur. Le don de plasma permet donc d’offrir une vie meilleure aux personnes qui souffrent de troubles du système immunitaire. Ces dons sont la seule façon de restaurer ces protections et de vivre à nouveau normalement ".

Trafic international ?

« En Europe et en Belgique près de 70% du plasma vient des Etats-Unis et c’est pour cela que nous lançons cette campagne pour augmenter les dons locaux. Car aux États-Unis les conditions de prélèvements du plasma sont assez différentes de chez nous. Ces prélèvements sont rémunérés et donc là-bas des gens donnent parfois uniquement pour recevoir une rémunération. De plus on peut donner son plasma deux fois par semaine, alors que chez nous ce n’est qu’une fois tous les quinze jours, et nous ne souhaitons pas rémunérer pour le don de plasma afin d’éviter la situation américaine avec parfois des dérives».

Plus de limite d’âge pour donner

Les donneurs de sang, plasma et plaquettes pourront continuer à faire des dons après 71 ans, annonçait mardi la ministre de la Santé publique, Maggie De Block.

Chaque année, les stocks de sang sont au plus bas et la Croix-Rouge de Belgique doit faire des campagnes de sensibilisation afin d’attirer de nouveaux donneurs. Avec l’ancienne réglementation, les donneurs devaient avoir fait un premier don avant leur 66e anniversaire et pouvaient continuer jusqu’à la veille de leurs 71 ans.

La Belgique aurait perdu près de 8000 donneurs dans les cinq années à venir sans une adaptation de la règle, d’après la ministre de la Santé. « Il n’existe aucune base scientifique pour maintenir cette limite » d’âge, ajoute-t-elle.

Désormais, tout le monde pourra continuer à donner son sang après 71 ans, à condition d’avoir fait un premier don avant 66 ans et que le dernier ne remonte pas à plus de trois ans. Le médecin de contrôle de la Croix-Rouge devra par ailleurs décider si le donneur est apte au don. « Aujourd’hui, nous nous attendons à recevoir au moins 15.000 dons supplémentaires chaque année », estime le docteur Ivan de Bouyalsky, administrateur délégué du service du sang de la Croix-Rouge de Belgique. « Il s’agit souvent de donneurs très fidèles qui donnent leur sang plusieurs fois par an. » La date limite avait déjà été modifiée en 2011.

Passée de 66 à 71 ans, elle avait permis à la Croix-Rouge de récolter 20.000 dons supplémentaires par an.