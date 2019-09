Une nouvelle appli pour aider les enfants sourds à apprendre à lire

Elle s'appelle Star. Son T-shirt est jaune, ses cheveux sont bleus. Elle... c'est un avatar. Un personnage virtuel, qui traduit les livres pour enfants en langue des signes.

L'application est développée par le géant chinois Huawei. Le fonctionnement est simple : on ouvre le livre, on tient le smartphone au-dessus de la page, l'appli scanne le texte... et Star le traduit en langue des signes. Chaque mot signé est souligné en surbrillance, afin que l'enfant puisse associer le mot à un signe.