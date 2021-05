Une naissance sur cinq est donnée par une mère isolée

"Le problème quand on est isolé, c’est qu’on a en général moins de revenus et qu’on est plus dépendant des garderies et des systèmes extrascolaires pour concilier la vie de famille. C’est là que le problème se situe. Il est plus difficile de s’organiser et on a moins de solidarité. Un enfant naît dans une famille unie, il y a très souvent deux salaires, des frais de garde en moins car l’un et l’autre s’arrangent pour garder et accompagner l’enfant", ajoute-t-il.

"Les gens peuvent avoir des enfants comme ils veulent quels que soient leurs situations et leurs genres", explique Philippe Andrianne, Président du Conseil d’avis de l’Office de la naissance et de l’enfance.

Pour certaines femmes, c’est une obligation. Pour d’autres, c’est une volonté. C’est le cas de Sophie, à 39 ans, elle a décidé de fonder une famille.

"Cela faisait des années et des années que je rêvais de rencontrer quelqu’un et de fonder une famille. Malheureusement, les choses de la vie ont fait que je n’ai rencontré personne. A l’approche de la quarantaine, je me suis lancée et j’ai décidé de me faire inséminer. J’étais consciente de l’engagement que ça allait me prendre en cas de succès".

Choisir d’avoir un enfant est toujours une grande décision où il faut prendre en considération l’aspect financier, émotionnel et psychologique.

"Faire ce choix n’a pas été difficile car je le voulais vraiment. Je voulais procréer et avoir un ou une mini Sophie. J’étais consciente du temps que ça allait me prendre et de l’investissement financier mais je ne m’inquiète pas".