Une mutuelle belge va rembourser les consultations sexuelles pour les seniors et handicapés

Les seniors qui ont besoin d'une assistance pour être sexuellement actifs pourront se voir rembourser une partie de leurs frais à partir de janvier. C'est ce qu'a décidé la mutuelle flamande Bond Moyson, révèle ce vendredi Gazet van Antwerpen.

Les mutuelles se livrent aujourd'hui une concurrence féroce et proposent chaque année de nouveaux remboursements. Mais cette décision n'a rien à voir avec cela, explique au quotidien Tom Bosman de Bond Moyson, qui fait partie des caisses d'assurance-maladie socialistes. "Notre travail consiste à promouvoir la santé sexuelle de nos membres. C'est pourquoi nous intervenons également dans l'achat de la contraception, par exemple. Nous considérons la sexualité comme un droit fondamental. Et on ne peut donc pas laisser tomber les groupes vulnérables".

Concrètement, les personnes âgées et les personnes handicapées se verront rembourser 40 euros par consultation auprès de l'association spécialisée Aditi.

Cette consultation, qui coûte au total de 90 euros, est une conversation avec un psychologue ou un sexologue sur les problèmes que les patients rencontrent pour être sexuellement actifs et sur les solutions pratiques qui peuvent être trouvées. Une de ces solutions pourrait consister en une visite à domicile régulière d'un "fournisseur de services sexuels". Un service, qui lui, n'est pas remboursé.

L'asbl Aditi est active depuis plus de dix ans et reçoit chaque année plus de 600 demandes d'aide, dont les trois quarts proviennent de personnes handicapées. Seules 15% des personnes âgées y font appel, même si on estime que le besoin est largement supérieur.