Une multitude d'actions de nettoyage organisées à l'occasion du World Cleanup Day

Dans le cadre du World Cleanup Day, qui se déroule ce samedi, de nombreuses opérations de nettoyage seront organisées dans plus de 150 pays. En Belgique, les actions se dérouleront au bord des plages et des rivières, dans les forêts et dans les rues, ce 19 septembre, mais également les jours suivants. Afin de mobiliser un maximum de volontaires pour cette initiative, River Cleanup, Eneco Clean Beach Cup, JCI Belgium, Be WaPP et Mooimakers ont décidé d'unir leurs forces.

L'objectif de cette journée est de motiver le plus grand nombre de personnes à travers le monde à ramasser les déchets qui jonchent les endroits de passage, et de promouvoir une planète plus propre.

Entreprises, associations et particuliers peuvent organiser des actions ou rejoindre des événements existants. En Wallonie, l'ASBL Be WaPP centralise les activités qui se tiendront du 24 au 27 septembre pour le Grand nettoyage de printemps, initialement prévu en mars et reporté en raison du Covid-19, tandis que Mooimakers se charge pour la Flandre des événements qui se tiendront le 19 et le 20 septembre. River Cleanup organise les nettoyages aux abords des rivières du 19 au 27 septembre et Eneco Cleanup Beach Cup le long des plages le 19 septembre.

À Bruxelles, plusieurs communes ont mis en place des initiatives pour ce 19 septembre. À Etterbeek, aura lieu la 4ème édition de la Fête de la Propreté qui se déroulera de 13h à 18h, à l'entrée du parc du Cinquantenaire. La Ville de Bruxelles organisera des portes ouvertes de plusieurs dépôts du service Propreté. Il sera en outre possible, à partir de 10h, de rencontrer les balayeurs de quartier et de les accompagner dans leur tournée de nettoyage dès 11h. Une action de plogging, qui consiste à ramasser des déchets en courant, sera lancée à partir de 9h30 au Bois de la Cambre. La commune de Woluwe-Saint-Pierre et d'autres organisations citoyennes, comités de quartiers et ASBL ont également prévu de se joindre au mouvement avec leurs propres activités.

Toutes les informations relatives au World Cleanup Day se trouvent sur le site Internet worldcleanupday.be/fr.

Le World Cleanup Day est né en 2008 en Estonie. Cette année-là, 50.000 personnes s'était unies pour nettoyer le pays. En 2019, plus de 21 millions de bénévoles s'étaient mobilisés à travers 180 pays. En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, les mesures sanitaires seront d'application pour cette édition.