Une moto autonome pour tester les voitures sans chauffeur

La société AB Dynamics, spécialisée dans les protocoles de test pour l’industrie automobile, a développé une moto autonome afin de tester le comportement des voitures sans chauffeur, en condition réelle. Sans mettre en danger le motard.

Les motos ont parfois des comportements plus imprévisibles et c’est cela que la société britannique AB Dynamics veut tester. "Les motos sont vraiment agiles, très rapides, très souvent plus rapides que les voitures et elles peuvent soudainement se faufiler dans et hors de la circulation ou accélérer très fort. Et c'est pourquoi nous devons le tester avec une moto qui peut atteindre ce genre de vitesse et d'accélération", explique Richard Simpson, ingénieur chez AB Dynamics. Le but est évidemment d’éviter tout accident entre une voiture autonome et un motard.

Un prototype unique

Bardé de capteurs, le prototype est testé sur un terrain d’aviation près de Chippenham, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Conçu sur la base d’une BMW C1, on le voit effectuer des manœuvres de croisement, de virage, mais aussi de dépassement de la voiture autonome. Sans aucun pilote. Le scooter est équipé de capteurs qui gèrent sa stabilité, l'accélération, le freinage ainsi que le guidon, selon le site Futura Sciences.

A terme, cela pourrait ouvrir la voie au développement de moto-taxis qui circuleraient de manière totalement autonome. Avec un passager cette fois.