Une méthode pionnière dans le diagnostic du cancer du poumon fait ses preuves à l'hôpital Erasme à Bruxelles

A l’hôpital Erasme à Bruxelles, les médecins spécialistes du poumon utilisent à présent une méthode pionnière afin de diagnostiquer le cancer du poumon. Par le passé, les dépistages se limitaient souvent à un scanner suivi de procédés diagnostiques invasifs. Aujourd'hui, une nouvelle méthode fait désormais ses preuves.

Depuis cet été, deux personnes ont pu bénéficier de cette pratique. Gudrun est l'une d'entre elles. Il y a quelques mois, un scanner a dévoilé des ombres au niveau du poumon droit de cette ancienne fumeuse de 75 ans. Elle a ensuite été soumise à cette nouvelle technique de diagnostic, immédiatement suivie d’une opération. "Evidemment, il faut le temps que le poumon se reforme pour pouvoir respirer normalement. J'ai encore quelques difficultés pour respirer mais c'est vraiment un miracle de la chirurgie", explique Gudrun.

Pas d'intervention lourde

Il a fallu vérifier l’aspect cancéreux du nodule présent dans le poumon de Gudrun. Habituellement, un chirurgien aurait pu prélever la partie suspecte du poumon pour analyse. Mais aujourd’hui, la technique de l’endoscopie prend un coup de jeune. Une caméra équipée de mini instruments est désormais capable de se déplacer plus profondément que jamais dans les bronches, là où se cachent habituellement les nodules. Et cette technique ne cause pas de lésions.

"On propose au patient une approche chirurgicale - et donc un enlèvement d'une partie du poumon assez importante - que dans les cas où ce sera vraiment indispensable. Dans les cas où ça ne le sera pas, il n'y aura pas de résection large du poumon," explique Dimitri Leduc, chef de service de pneumologie à l'hopital Erasme. "Et ça nous semble être un élément intéressant et important."

Il s'agit d'une véritable avancée mais qui, on nous le confirme, coûtera plus cher qu’un diagnostic classique.