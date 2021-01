Une météorite tombée sur la Belgique ? Un appel à témoins lancé pour retrouver des fragments (vidéo)

Un trait de lumière qui traverse le ciel : c’est le spectacle qui s’est produit ce vendredi à 7h52 du matin au-dessus des Pays-Bas et de la Belgique. Conséquence de ce phénomène, des fragments de météorite pourraient se trouver dans nos régions. Un phénomène très rare : depuis 1830, on a retrouvé six météorite dans notre pays.

La scène a été filmée par un riverain au Pays-Bas, comme le rapporte le site internet nu.nl vidéo à l’appui. Le bolide a aussi été capturé par les caméras de Bruxelles, Noordwijk et Oostkapelle du projet FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network) comme on peut le voir ci-dessus. La même source précise sur son site internet que la météorite "avait une vitesse initiale considérée comme faible de 16.3 km/s et une vitesse finale de 6 km/s".

"D’après les derniers calculs il est possible qu’une chute de petites météorites se soit produite dans une zone entre Termonde et Alost à 30 km de Bruxelles", détaille Emmanuel, docteur en Astrophysique et Maître de Recherches à l’Institut d’Astrophysique et de Géophysique à l’Université de Liège.

Les chercheurs de l’ULiège lancent donc un appel à témoin "pour voir si les personnes qui habitent la zone auraient remarqué quelque chose et peut-être trouvé l’une ou l’autre de ces pierres tombées du ciel qui intéressent tant les astronomes". Un formulaire est disponible en ligne en cliquant ici.