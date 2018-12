Une météorite découverte à Tintigny en 1971 révèle tous ses secrets en 2018

C'est la sixième météorite jamais découverte en Belgique. Elle s'appelle Tintigny du nom du village où une famille de cultivateurs l'a trouvée. C'est une eucrite polymicte. Seules 2% des météorite dans le monde appartiennent à cette catégorie. En réalité, cette météorite a été découverte en 1971 mais c’est aujourd’hui seulement qu’elle rejoint les cinq autres météorites belges au musée des Sciences naturelles à Bruxelles.

Avant ça, la météorite de Tintigny a connu bien des péripéties. L’histoire commence un froid matin de février 1971. Dans la ferme de la famille Schmitz, le père, Eudore s’active dans le fenil au-dessus de l’étable. Il tient à bout de bras des ballots de foin qu’il fait basculer par une trappe dans l’étable. Un bang puis le bruit d’une chute le font sursauter. Lorsqu’il se retourne, il constate qu’une de ses tuiles ondulées est transpercée. Sur le sol, il découvre une pierre noire et lisse de la grandeur d’un poing. La pierre est chaude et Eudore décide de la prendre dans sa casquette pour ne pas se brûler les doigts. Il l'apporte dans le salon et la montre à son épouse. Son fils Jean-Paul arrive un peu plus tard. Eudore le charge d’amener la pierre dans sa classe de 6ème primaire.

Lorsque l’instituteur Albert Rossignon, reçoit la météorite des mains de son élève, il ne se doute pas qu’il va la garder pendant presque un demi-siècle.

De prime abord, je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’une météorite. J’ai demandé à M. Warichet, un ancien professeur de géographie d’Arlon de confirmer. Ce qu’il a fait.

Pendant deux ans avec l’accord de la famille Schmitz, il l’installe dans sa classe et en fait un outil pédagogique. Mais en 1973, il change de cap et se destine à la prêtrise. Dans ses bagages, il emporte la météorite. 45 ans plus tard, elle est toujours dans la chambre de son presbytère.

Je l’ai montrée à beaucoup de personnes et aux enfants qui suivaient mon cours de catéchisme. C’était une belle occasion pour moi de parler de la création de l’univers et la météorite est un beau témoin, selon moi, de la création du système solaire.

A 72 ans, conscient qu’il se fait vieux et qu’il ne pourra pas garder éternellement chez lui cette météorite, le curé de Saint-Mard prend contact avec Vinciane Debaille, une géologue spécialiste des météorites. Lorsqu’elle découvre les photos de la météorite, Vinciane prend tout de suite conscience de sa rareté. Contact pris avec ses propriétaires, la famille Schmitz, il est décidé que la météorite sera désormais conservée au musée des sciences naturelles à Bruxelles. Une vitrine lui est aujourd’hui entièrement dédicacée.