Une même mutation chez les variants britannique et sud africain, ou la loi du plus fort parmi les lignées du coronavirus

Le premier réflexe serait de penser que ce variant aurait en quelque sorte "transféré" sa mutation au variant britannique en infectant le même organisme. Même si ce processus, dit de recombinaison, est possible entre virus, il est très probablement plutôt question d’une évolution convergente et indépendante de ces variants, vu l’avantage adaptatif que leur confère cette mutation.

Les mutations sont des erreurs de recopiage du génome

Le professeur Thomas Michiels, virologue à l’institut de Duve, résume très bien en quoi consiste ce processus de mutation. "Les virus, et tout particulièrement les virus à ARN, sont vraiment des machines à évoluer, ce sont vraiment des petits morceaux d’information génétique qui évoluent extrêmement vite et qui sont en permanence sélectionné pour être le plus adapté à leur environnement."

Tout comme une cellule vivante, un virus va répliquer son matériel génétique pour pouvoir se multiplier. Cette réplication est réalisée par une protéine particulière, la polymérase, qui va lire le brin d’ADN ou d’ARN et en synthétiser une copie. A priori, il est donc important que cette enzyme ne fasse pas trop d’erreurs, ou puisse les corriger, pour avoir une réplique fidèle. C’est le cas des polymérases à ADN, qui sont stables dans leurs réplications, mais beaucoup moins pour les polymérases à ARN.

"Les coronavirus sont une exception, en ce sens qu’il est documenté que ces polymérases ont une certaine activité de relecture. Mais ça reste des polymérases qui commettent beaucoup d’erreurs. Comme le génome est de très grande taille, on estime qu’à chaque fois que le génome est recopié une dizaine de fois, il y aura une copie qui comportera quelque part une erreur, qui est une mutation, et qui peut impacter la production de la protéine qui est codée par cette partie mutée du génome", détaille le chercheur Thomas Michiels.

►►► Lire aussi : Comprendre les vaccins à ARN messager en 7 mots-clefs

Et ce sont ces erreurs qui vont permettre au coronavirus d’évoluer pour être encore mieux adapté à son hôte, car un processus de sélection va intervenir pour éliminer les mutations non favorables, et garder les mutations qui offrent un avantage.

"Il y a au sein de la population de virus, des centaines voire des milliers de variants qui ont un nucléotide modifié par-ci, un par-là. Là-dessus va s’opérer une sélection : si cette mutation affecte le fonctionnement du virus, par exemple sa polymérase ne fonctionne plus, sa protéine d’enveloppe ne reconnaît plus le récepteur de la cellule à infecter, alors ce mutant va disparaître. Alors que si une mutation donne un certain avantage au virus, sa polymérase fonctionne un petit mieux dans les cellules humaines, ou que sa protéine d’enveloppe reconnaît un petit peu mieux les cellules humaines, eh bien ce virus, s’il a un avantage par rapport à ses voisins, va se répliquer plus vite que les autres, et prendre leur place."

C’est typiquement ce que l’on observe dans la population britannique ces derniers mois : le variant britannique se transmet plus vite que le coronavirus "originel", il va donc peu à peu prendre sa place et représenter la majorité des infections. "Il faut bien comprendre que ces virus travaillent par essai/erreur de manière permanente dans leur réplication, et quand il y en a un qui fonctionne mieux, il est sélectionné parce qu’il a un avantage sur les autres variants."