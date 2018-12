Une manifestation de douceur contre les feminicides

Et elle a un premier roman sous le coude. "Ceinture blanche" raconte, avec humour, le parcours d’une jeune fille qui se croit nulle, et finit par se révéler sur le tatami. A l’insu de Lola, en convalescence, sa maman l’inscrit au concours d’écriture de la Fondation Laure Nobels. Lola Mansour remporte le prix Jeune Public Wallon de la Fondation.

Lola Mansour est bouleversée par le destin de Laure. Elle qui pratique un art martial autrefois réservé aux hommes, elle ne peut qu’être sensible à l’histoire tragique de cette toute jeune fille, belle comme le jour, fauchée par la jalousie de son petit ami âgé d’à peine 17 ans, et qui ne manifestera guère de remords au procès.

Le père de Laure, Claude Nobels est lui aussi touché de savoir que la lauréate du prix de littérature qui porte le nom de sa fille, soit une judokate, une battante, une femme debout.

C’est pour s’élever contre ces violences faites aux femmes, ces féminicides silencieux, qu’à l’initiative de Lola Mansour les amis de Laure se sont rassemblés autour du sapin de Noël de Ganshoren.

Des ballons blancs et noirs, et de grandes photos ou Laure sourit. "Née le 22 décembre 1993, morte le 9 mai 2012" cingle la légende, sous le doux regard bleu de la jeune fille.

"En 2018, 33 femmes ont été victimes de féminicide en Belgique, détaille Lola. Nous aurions pu faire 33 sit in, mais ce n'était pas possible, alors nous avons choisi la date d'anniversaire de Laure pour nous souvenir de toutes les autres. On ne pourra malheureusement pas la faire revenir, ni changer une décision pénale, mais au moins montrer qu'on est là en pensée. Et puis en cette période de Noël, nous pensons à tous ceux qui ont perdu une proche parce qu'une ordure a décidé de lui ôter la vie. Moi je suis jeune, j'ai 25 ans, et je n'aime pas me dire que j'ai de la chance d'être encore en vie!"

Une belle grande femme aux cheveux blancs et au regard bleu tient un portrait de Laure dans ses bras. C'est la marraine de la jeune fille.

"Aujourdhui elle aurait eu 23 ans, mais on ne peut pas fêter son anniversaire. Au delà de ces jeunes filles qui meurent , il y a toutes les victimes collatérales.. Les parents, pour qui c'est une souffrance quotidienne; Et pourtant , ils se lèvent tous les jours, ils ont créé une Fondation, ils essaient de faire vivre la mémoire de leur fille, ils sont courageux. Noël, c'est la fête de la naissance d'un enfant, et eux, ils ont perdu le leur."