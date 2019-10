Une manifestation contre les violences politiques chinoise rassemble 800 personnes à Bruxelles

Plus de 800 personnes sont rassemblées dans le quartier européen à Bruxelles à l'occasion des 70 ans du régime communiste chinois. Ces personnes, principalement des opposants ouighour, tibétains, hong kongais et autres opposants politiques souhaitent dénoncer des années de répression chinoise.

Une minute de silence a été respectée sous le coup de midi en mémoire aux victimes du régime communiste. Cette manifestation est organisée par Unrepresented Nations and Peoples Organisation, International Campaign for Tibet, le World Uyghur Congress, et les communautés tibétaine et ouïghoure de Belgique.

L'eurodéputé européen socialiste, Raphäel Glucksman, était présent. Il a indiqué dans un discours que l'Europe devait prendre position sur ces violations des Droits humains et arrêter de fermer les yeux pour des intérêts économiques.