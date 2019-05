Une Kids ID périmée...et les vacances de toute la famille sont annulées

A quelques semaines d’un départ à l’étranger, il faut absolument vérifier la date de validité des cartes d’identité de toute la famille. C’est un oubli classique, bien connu du personnel des aéroports et des services d’état civil. Petit rappel, qui peut sauver vos vacances d’été.

Six ans qu’il assure un service de navettes vers les aéroports. Six ans que Thomas Coppin constate les mêmes oublis. « Le plus fréquemment, ce sont les papiers d’identité des enfants qui sont périmés. C’est la panique, les gens arrivent au comptoir et là c’est le drame. J’ai déjà conduit des gens à 3h et retour 5h ».

Certains parents tombent des nues, croyant que la carte d’identité des enfants n’est pas indispensable. Il n’en est rien, insiste Vincent Grassa, porte-parole de l’aéroport de Charleroi. « Tous les passagers, en ce compris les enfants, doivent avoir des documents d’identité en cours de validité ». Peut-il y avoir des exceptions ? « C’est très rare. Cela va dépendre de la compagnie aérienne, et surtout de la destination. Si c’est à l’intérieur de l’espace Schengen ou pas… »