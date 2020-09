Direction le cœur de la capitale, autour du square Montgomery on découvre la quiétude d’une journée sans voiture. Il y a cependant de nombreux cyclistes, des sportifs, en famille, etc. Le vélo est sans aucun doute la star de ce dimanche. Un pur bonheur pour beaucoup de personnes : " e pense que c’est la plus belle journée de l’année. Franchement, on peut faire du vélo partout. C’est génial", nous dit une cycliste équipée d’un masque sur son vélo cargo.

Une ville en mutation

Une journée sans voiture, mais avec beaucoup de vélos - © Tous droits réservés

Ces derniers mois, le trafic à Bruxelles est en pleine mutation. On croise quotidiennement de plus en plus de vélos et des pistes cyclables voient le jour un peu partout. Certains disent qu’une révolution au niveau de la mobilité est en train de s’opérer. Un cycliste venu en famille analyse : "Après le confinement, on est presque en train de faire la queue sur les pistes cyclables. Ce qui est bien maintenant avec le vélo, c’est qu’on avance presque plus rapidement qu’avec la voiture. Je pense que l’Etat doit pousser aussi. Mettre plus de pistes cyclables et continuer la mobilité douce". Une mobilité douce qui améliorerait clairement la qualité de vie : "Je suis moins stressée. J’arrive au boulot cool… Il n’y a pas de bouchons… J’ai fait mon sport donc je gagne du temps. C’est beaucoup mieux", conclut cette cycliste.