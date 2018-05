Une jeune Strasbourgeoise appelle le SAMU, qui ne la prend pas au sérieux: elle décède quelques heures plus tard

Le 29 décembre 2017, une jeune Strasbourgeoise de 22 ans, Naomi, appelle le SAMU à cause de fortes douleurs. Au téléphone, Naomi arrive juste à dire qu'elle a très mal. L'opératrice ne la prend pas au sérieux, et la renvoie vers SOS Médecin, qui appelle alors le SAMU. La jeune femme décédera quelques heures plus tard à l'hôpital, où elle fait un arrêt cardiaque.

Voici la retranscription de l'enregistrement de la conversation, originellement publié par Hebdi, magazine alsacien.

- "Oui, allô !

- Allô... Aidez-moi, madame...

- Oui, qu'est-ce qui se passe?

- Aidez-moi...

- Bon, si vous ne me dites pas ce qu’il se passe, je raccroche…

- Madame, j’ai très mal...

- Oui ben, vous appelez un médecin, hein, d'accord? Voilà, vous appelez SOS médecins.

- Je peux pas.

- Vous pouvez pas ? Ah non, vous pouvez appelez les pompiers, mais vous ne pouvez pas...

- Je vais mourir.

- Oui, vous allez mourir, certainement, un jour, comme tout le monde.

- Vous appelez SOS médecins, c'est 03 88 75 75 75, d'accord ?

- S'il vous plaît, aidez-moi madame...

- Je peux pas vous aider, je ne sais pas ce que vous avez.

- J'ai très mal, j'ai très très mal.

- Et où ?

- J'ai très mal au ventre (...) et mal partout.

- Oui, ben, vous appelez SOS médecins au 03 88 75 75 75, voilà, ça je ne peux pas le faire à votre place. 03 88 75 75 75. Qu'un médecin vous voie, ou sinon vous appelez votre médecin traitant, d'accord?

- D'accord [difficilement audible].

- Au revoir."