Une jeune anglaise de 13 ans harcelée parce qu’elle ramasse les déchets sur le chemin de l'école

Nadia Sparkes, une jeune anglaise de 13 ans, se lève une heure plus tôt chaque jour pour ramasser les déchets sur le chemin de l’école. En deux ans, elle a ramassé plus de 1100 litres de détritus.

Mais certains de ses camarades de classe ne voyaient pas ses actions d’un bon œil, comme l’explique BBC News. Harcelée à l’école, les autres élèves la surnommaient « Trash Girl » (la Fille Poubelle).

Mais elle a refusé d’abandonner et a repris ce surnom pour créer une page Facebook : Team Trash Girl. Un surnom qui lui donne l’impression d’être « un super héro ».

Son objectif est de sensibiliser les gens à sa cause et les inviter à ramasser, eux aussi, les déchets. Les plus de 4000 membres partagent leurs efforts écologiques, des astuces, d’autres remercient la jeune fille pour ce qu’elle fait.

Malheureusement, Nadia a finalement dû changer d’école. Certains élèves l’ont frappée et menacée avec un couteau, la police a d’ailleurs dû intervenir. « Le personnel n’était pas à ses côtés pour l’aider et la soutenir et nous avons jugé qu’il n’était pas approprié pour elle d’être là-bas », a déclaré sa maman dans les médias.

La nouvelle école de Nadia se trouve à environ 17 kilomètres de son domicile, mais elle compte continuer à ramasser les déchets en se dirigeant vers l’arrêt de bus. Elle a reçu des éloges et des récompenses au niveau international et est devenue ambassadrice de l’ONG WWF.