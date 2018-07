Une IA capable de deviner votre personnalité en scrutant les mouvements de vos yeux

Il n'est parfois pas nécessaire de parler quand on sait à quel point le regard peut en dire long. C'est ce que quatre chercheurs, deux Allemands et deux Australiens, ont voulu prouver. Digne d'un épisode de Black Mirror, ils ont mis au point une intelligence artificielle (IA) capable de prédire différents traits de la personnalité d’un individu, simplement en analysant son regard. Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Human Neuroscience.

Les chercheurs ont recruté 50 volontaires: 42 femmes et 8 hommes d'environs 22 ans. Équipés de casques pour enregistrer leurs mouvements oculaires, appelé aussi "Eye tracking", ils ont réalisé différentes tâches quotidiennes sur le campus universitaire. Ils ont par exemple reçu l'ordre de marcher sur le campus pendant environ 10 minutes et d'acheter les articles de leur choix, comme une boisson ou une confiserie.

Reconnaître les "Big Five"

Une fois de retour, les données ont été analysées par une IA. Les participants ont finalement rempli un questionnaire pour évaluer leur personnalité. Sur base de toutes ces données, ils ont créé un algorithme ayant pour but de trouver les traits de personnalité des personnes en se basant seulement sur le mouvement de leurs yeux.

L'IA a réussi a détecter quatre des cinq traits de personnalité fondamentaux appelés "Big Five", un modèle psychologique qui reprend les traits centraux de la personnalité:

- l'"amabilité": la capacité à être compatissant.

- la "conscienciosité": la capacité à être méthodique, rigoureux et organisé.

- l'"extraversion": la volonté de chercher la compagnie des autres, d'être dynamique, loquace.

- le "neuroticisme": porte sur le degré d'émotions négatives.

Il ne pouvait par contre pas juger l'"ouverture", c'est à dire l'envie d'apprendre de nouvelles choses et le fait d'apprécier les nouvelles expériences.

Les chercheurs reconnaissent cependant que l'IA est imprécise, avec seulement 15 % de fiabilité. Mais cette étude ouvrirait des portes pour notamment améliorer les interactions entre l'homme et la machine, de façon à ce que le robot puisse mieux analyser les signaux sociaux humains.