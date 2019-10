Une gravure sur bois très rare de Charles Quint vendue aux enchères à Bruxelles

Une gravure sur bois de près de 500 ans représentant le couronnement de Charles Quint sera vendue aux enchères samedi 19 octobre à la salle de vente bruxelloise Arenberg Auctions. Les curieux peuvent découvrir cette oeuvre dès ce vendredi.

L'estampe de l'artiste anversois Robert Péril, longue de près de cinq mètres et haute de 60 centimètres, est constituée de 24 images. Elle représente le cortège du couronnement de Charles Quint, comme empereur du Saint Empire romain germanique par le Pape en 1530 à Bologne.

Durant plusieurs décennies, l'oeuvre est restée aux mains d'un collectionneur privé de la capitale. Sa valeur est estimée entre 15.000 et 25.000 euros mais son prix devrait s'envoler au vu de l'intérêt qu'elle suscite à l'étranger.

La gravure, qui remonte à 1530, peut être admirée ce vendredi pour la première fois publiquement et, ce, jusqu'au vendredi suivant. Samedi 19 octobre, la pièce sera alors mise aux enchères à côté d'autres œuvres comme une esquisse originale de Picasso et des dessins de Breugel et Magritte.