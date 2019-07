Une girafe de Rothschild est née à Bellewaerde

Un girafon de Rothschild est né lundi à Bellewaerde. Son arrivée est une grande victoire pour le parc animalier, qui participe à un programme d'élevage.

"Après une gestation d'environ 14 mois, le petit des girafes de Rothschild Simone et Kito est né le lundi 15 juillet", selon le parc. L'animal, une femelle, pèse déjà 60 kilos pour 1m72.

On dénombre aujourd'hui 1.400 girafes de Rothschild dans la nature et 590 dans les zoos du monde entier, souligne le parc qui participe à un programme d'élevage en collaboration avec l'Association européenne des zoos et aquariums.

Les girafes figurent depuis 2016 sur la liste des animaux "vulnérables", premier niveau les classant ainsi à risque d'extinction. Il existe neuf sous-espèces différentes, dont certaines se portent bien alors que d'autres sont en déclin.