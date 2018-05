Une formation moins coûteuse pour pallier la pénurie de pilotes de ligne

C'est le rêve de beaucoup d'enfants, devenir pilote de ligne. Le métier fait rêver, mais la formation coûte cher : 100.000€ en moyenne rien que pour la licence. À cela il faut ajouter les brevets pour voler sur différents avions. Un tarif qui freine de nombreux jeunes qui du coup, s’envolent vers d'autres horizons. Mais chez TUI, on a la solution. La compagnie belge possède sa propre école de formation.

La TUI Fly Pilot Academy propose deux formations. Une courte de un an et demi et une longue de 3 ans et 3 mois. Leurs prix, de 30.000 à 50.000€. Un prix trois fois moins élevé que dans les autres écoles de formation. Une fois diplômés, les étudiants sont assurés de travailler pour la compagnie belge durant au minimum trois ans. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Ian, étudiant en 1ere année : "J'ai toujours voulu devenir pilote, mais j'hésitais à cause du prix très élevé. j'ai essayé de trouver d'autres solutions, mais impossible. Puis, TUI a créé ce programme, je suis très heureux. Les avions, c'était mon rêve et ça va être mon job!".

Répondre à des besoins

Chez TUI Fly, on estime que cette académie, lancée l'an dernier, va permettre d'attirer de nouveaux pilotes : "Il y a énormément de candidats valables, passionnés qui veulent devenir pilotes, mais qui n'ont pas 120.000, 130.000€ à disposition pour se former", nous explique Olivier Boedt, formateur à la TUI Fly Pilot Academy. L'objectif de cette formation est aussi d'initier les pilotes aux exigences du travail : "On veut augmenter la qualité des pilotes en leur apprenant dès le départ les procédures et la rigueur que l'on demande en compagnie". Les apprentis sont d'ailleurs formés par les pilotes de la compagnie. L'an dernier, quinze étudiants ont été retenus pour effectuer leur formation. Cette année, ils seront plus du double.

Au terme de leurs études, ces jeunes pilotes viendront renforcer les effectifs de TUI Fly. Un renfort bienvenu car actuellement, le secteur est en pénurie de pilotes : "Les vols sont plus nombreux. La demande augmente et pour y faire face, les compagnies agrandissent leurs flottes" et Olivier Boedt de poursuivre : "En plus, beaucoup de pilotes vont partir à la retraite et on a trop peu de jeunes pour les remplacer, car les perspectives d'emploi ont été mauvaises durant plusieurs années, le secteur était en crise au début des années 2000. Ensuite, le prix des formations est tellement élevé que beaucoup de candidats ont abandonné". Avec cette conséquence, certaines compagnies ne font pas voler leurs avions, cloués au sol faute de pilotes. La situation ne devrait pas s'arranger. Selon plusieurs études, le secteur aura besoin d'environ 600.000 nouveau pilote d'ici 2035.