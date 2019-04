Une formation contre l'homophobie et la transphobie pour les policiers

Mercredi, une petite dizaine de policiers bruxellois a assisté à une formation de sensibilisation à l’homophobie et à la transphobie. Comment réagir face à une victime d’agression homophobe ? Quels mots utiliser face à une personne homosexuelle ou transgenre quand elle vient déposer plainte ? L'association Rainbowhouse a donné quelques réponses.

La formation a commencé avec quelques bases linguistiques. D'emblée un participant remercie le formateur : "Moi, LGBT plus machin, je ne sais pas ce que ça veut dire !". Un cigle très utilisé pour rassembler les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. On peut y ajouter I pour Intersexe et Q pour queer.

Des conseils pour accueillir correctement des victimes d'agression sont distillés au fur et à mesure de la formation. Oliviero Aseglio, formateur et porte-parole de la Rainbowhouse, commence avec la base : "Il ne faut pas marquer trop fortement son étonnement quand on apprend qu'une personne est trans ou homosexuelle", explique-t-il avant de poursuivre : "Il ne faut pas demander à la victime si elle est réellement gay, lesbienne ou trans. L'important, c'est l'agression. Pas l'orientation sexuelle de la victime".

Révéler son intimité à un inconnu

Des victimes qui subissent parfois une double peine. Il y a d'abord la violence de l'agression. Il y a ensuite la nécessité de dévoiler une partie de son intimité devant un inconnu : "On leur demande de faire leur coming out devant un policier", souligne Oliviero Aseglio.

Lors de cette formation, deux policiers référents pour les questions de discriminations et LGBT sont présents pour répondre aux questions de leurs collègues. Depuis 2013, chaque zone de police locale doit avoir son référent. À Liège, cette casquette est portée fièrement par l'officier de police judiciaire Jean-Marie Monseur et par le 1er inspecteur-enquêteur Josiane Mestdagh.