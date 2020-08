Une femme poignardée par son ex-compagnon sur le parking d'une maison de repos à Alost

Un homme a poignardé son ex-compagne jeudi matin sur le parking de la maison de repos Mijlbeke à Alost, a indiqué la police locale. La victime a été grièvement blessée mais a survécu à l'agression.

L'agresseur, ex-compagnon de la victime, a d'abord blessé la femme avec un couteau avant de retourner l'arme contre lui. Un témoin des faits est intervenu, a maîtrisé l'homme et a porté les premiers soins à la victime. La femme a été transportée à l'hôpital dans un état grave mais sa vie n'est plus en danger. L'homme est également toujours hospitalisé et comparaîtra ensuite devant un juge d'instruction.

Le parquet de Flandre orientale a saisi le juge d'instruction du chef de tentative d'assassinat.