Une femme donne naissance à un enfant après un cancer grâce à une nouvelle technique

Cancers : quelles thérapies pour demain ? - 13/02/2020 Aucun pays n'est épargné par le cancer. C'est la première cause de mortalité dans le monde avec 8 millions de morts chaque année et 14 millions de nouveaux cas. Mais en parallèle, dans les sociétés développées, le risque de mourir d'un cancer a baissé de 20% en vingt ans. Une lueur d'espoir rendue possible grâce aux avancées dans les traitements et dans la prévention.