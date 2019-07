Une expérience belge dans l'espace pour étudier l'agriculture lunaire

Une agriculture sur la Lune est-elle possible à partir de ressources locales ? C'est ce que va tenter de découvrir le Centre d'étude de l'énergie nucléaire belge (SCK-CEN). Il va profiter du lancement de la fusée SPACE-X vers la Station spatiale européenne pour mener une expérience dans des conditions propres à l’espace. L’idée : étudier l’interaction entre certaines bactéries et une roche de type lunaire pour voir si une agriculture sur la Lune est possible à partir de ressources “locales”. Et ainsi permettre l’autonomie d’approvisionnement pour les missions spatiales de longue durée, ou un futur village lunaire. La mission s’appelle “BioRock” et décolle ce mercredi 24 juillet. Soit trois jours après les 50 ans des premiers pas de l’Homme sur la Lune.

“ BioRock ” une source d’espoir pour le futur de la conquête spatiale

La conquête spatiale ne se poursuivra qu'à la condition de résoudre plusieurs défis majeurs. En ligne de mire : la protection contre les rayonnements cosmiques, les effets néfastes de l’apesanteur sur le corps… Mais aussi l’approvisionnement en eau, en oxygène et en nourriture pour les missions spatiales de longue durée. Pour des raisons logistiques et financières, il est en effet impossible d’emporter des réserves d’eau, d’oxygène ou de nourriture suffisantes.

“Le principe de durabilité est crucial dans l’espace pour pouvoir y vivre”, à une condition “en utilisant les ressources locales. Recycler et réutiliser deviennent les maîtres-mots d’un voyage de longue durée dans l’espace”, explique Natalie Leys, responsable du laboratoire de microbiologie au SCK-CEN.

Et c’est pour creuser cette question que l’expérience "BioRock" a été mise sur pied.