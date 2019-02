Une étudiante marocaine à l'université de Lille bloquée au centre fermé Caricole de Steenokkerzeel

Une Marocaine de 19 ans, étudiante à l'université de Lille 2 en sciences politiques, est actuellement détenue au centre fermé Caricole de Steenokkerzeel.

Ce dimanche, Rania Akrache retourne vers la France après avoir passé trois jours au Maroc, son pays d'origine. Étant donné qu'il n'y a pas de vols directs entre Casablanca et Lille, l'étudiante opte pour un vol vers Bruxelles pour y transiter rapidement avant de retourner vers le nord de la France.

À son arrivée à l’aéroport de Bruxelles-National vers 17 heures, la jeune fille présente comme pièce pour voyager son récépissé de demande de titre de séjour français. La jeune fille ne le sait pas, mais celui-ci ne lui permet d’atterrir qu’en France. Elle est alors interrogée et placée à l’isolement par la police de l'aéroport.

Victime de menaces et de moqueries

Rania contacte alors sa famille au Maroc depuis sa cellule pour leur expliquer la situation. Sa sœur Rim témoigne des messages échangés. Elle évoque "des propos moqueurs, pendant qu’elle s’effondre en larmes et qu’ils en rigolent".

"Elle ne fait que pleurer. On ne lui permet pas de poser des questions, et lorsqu’elle dit qu’elle a du mal à respirer, on ne lui répond pas. La police belge de Zaventem la menace de rester dix jours dans la pièce en question si elle ne se résigne pas à signer le papier disant qu’elle passerait la nuit dans un centre de détention pour immigrés avant de reprendre un vol le lendemain pour Casablanca, au lieu de l’envoyer en France, là où elle réside, à quarante minutes seulement de l’aéroport de Zaventem".

"Alors qu'elle fait des études universitaires en France, on lui demande su un ton moqueur si elle a besoin d’un traducteur", ajoute Rim.

Pour la jeune femme, sa sœur est traumatisée suite à cet épisode : "Elle n’a pas l’habitude de ce genre d’incidents." Contactée par la RTBF, la police fédérale dit examiner les faits.

Le consulat parle d'une situation toujours problématique

Rania n'est pas la seule à se voir refouler à son arrivée en Belgique. Un récépissé d'une demande de titre de séjour français permet à son détenteur de retourner dans le pays où a été faite la demande (la France dans ce cas), mais il ne permet pas de voyager dans un autre pays, même s'il fait partie de l'espace Schengen.

Le problème est connu par le consulat et l'ambassade du Maroc en Belgique. Même si certains ressortissants marocains passent entre les mailles du filet en passant par la Belgique pour retourner en France avec un récépissé de demande de permis de séjour français, le document ne permet effectivement pas l'accès au territoire belge.

Fouad Mejloufi, attaché au consulat général du Maroc explique que c'est un cas connu et très problématique pour leurs services. Il estime que dans ces cas, il y a neuf chances sur dix pour que la jeune fille soit refoulée directement au Maroc sans passer par la France. Il insiste sur le fait que les titres de séjour ne sont valables que dans le pays où ils sont émis et que les ressortissants devraient être mieux informés. L'office des étrangers qui est en charge de trancher ces cas ne transige pas, nous explique aussi l'attaché au consulat général du Maroc.

Contacté par la famille, l'ambassade marocaine à Bruxelles nous indique suivre la situation et tenter de résoudre la situation de la jeune ressortissante marocaine. Tout comme le consulat, celle-ci précise que selon le pays, il faut être détenteur d'un Visa pour pouvoir y transiter.