Une étude universitaire belge montre l'effet isolant des forêts

Les forêts européennes sont jusqu'à dix degrés plus froides en été et jusqu'à 12 degrés plus chaudes en hiver, ressort-il d'une étude à grande échelle de la KU Leuven, de l'UAntwerp et de l'UGent. C'est la première fois que l'effet isolant des forêts est cartographié de manière aussi détaillée. L'étude a été publiée lundi dans la revue scientifique Global Change Biology.

En été, les forêts semblent beaucoup plus fraîches que leur environnement, mais la différence de température exacte n'avait pas encore été calculée jusqu'ici. La recherche, dirigée par le doctorant Stef Haesen et le professeur Koenraad van Meerbeek (tous deux à la KU Leuven), fournit une réponse à cette question.

Grâce à un réseau de plus de 1200 petites stations météorologiques, les chercheurs ont pu réaliser une carte climatique détaillée montrant la différence de température entre la forêt et ses environs. La température réelle sous la canopée de forêts de toutes tailles a ainsi pu âtre calculée. "Ces informations sont cruciales pour analyser la compacité du changement climatique sur et dans les forêts", explique Stef Haesen.

Les résultats montrent que les températures estivales maximales dans les forêts sont en moyenne de 2 degrés Celsius plus froides que leur environnement. Cette différence peut aller jusqu'à 10 degrés. En hiver, les forêts sont en moyenne 2 degrés plus chaudes, avec des pics allant jusqu'à 12 degrés. L'étude a également montré de grandes différences au sein et entre les forêts. Les différences dans la densité de la canopée, la composition des espèces d'arbres et la topographie ont une influence majeure sur la température.