Les glaciers fondent tous, mais limiter à 1,5° la hausse des températures pourrait réduire leur perte de moitié

Une nouvelle étude publiée dans Nature et menée par une grande équipe internationale de chercheurs examine la contribution des glaciers du monde et des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique à l’élévation du niveau des mers au cours du 21e siècle. Elle prévoit que l’élévation du niveau des mers due à la fonte des glaces pourrait être réduite de moitié d’ici 2100 si nous parvenons à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. L’étude utilise un grand nombre de modèles informatiques, y compris les simulations effectuées par le laboratoire de Climatologie de l’ULiège sur la calotte glaciaire du Groenland, et celles de l’Université Libre de Bruxelles à la fois sur le Groenland et l’Antarctique.

Incrwdkble Blue Iceberg in Antarctica - © David Merron Photography - Getty Images

L’Antarctique : une grande incertitude

En ce qui concerne l’Antarctique, par contre, c’est un peu l’incertitude. On ne sait pas, actuellement, si la neige supplémentaire qui tombera à l’intérieur de la calotte glaciaire compenserait la fonte des plateformes glacières le long des côtes. Cependant, dans un scénario pessimiste marqué par une fonte beaucoup plus importante de ces plateformes par rapport à l’augmentation des chutes de neige, les pertes de glace de l’Antarctique pourraient être cinq fois plus importantes.

Le glaciologue Franck Pattyn de l’Université Libre de Bruxelles est l’auteur d’une simulation pour l’Antarctique. Il s’est particulièrement intéressé aux glaciers de l’ouest de l’Antarctique, celui de l’île du Pin et de celui de Thwaites. S’il constate que l’antarctique a des allures de forteresse blanche avec son épaisse couche de glace qui atteint par endroits une hauteur de 5000 mètres, l’eau s’infiltre sous cette forteresse de glace. Les images satellites de la Nasa l’attestent, les glaces flottantes de ces deux glaciers fondent et des fractures y apparaissent depuis plusieurs années.

Franck Pattyn précise : "On voit dans toutes les simulations que la perte de glace est plus importante que le gain de précipitations neigeuses. On ne sait pas encore si le phénomène observé sur ces deux glaciers peut se répandre sur toutes les autres plateformes de glace du continent. Si elles commencent à fondre plus, sur l’ensemble du continent antarctique nous pourrions assister à un effondrement des glaciers avec pour conséquence une hausse du niveau des océans bien plus importante que prévu. "

Selon cet expert, il faudrait alors recalculer la contribution de l’Antarctique à la hausse globale du niveau des océans et l’évaluer à plus ou moins 50 centimètres d’ici 2100.

Mais les glaciers et les calottes glaciaires ne sont responsables que pour environ la moitié de l’élévation du niveau de la mer dans le monde, la majeure partie provenant par ailleurs de l’expansion thermique des océans à mesure qu’ils se réchauffent. Alors quelle serait l’élévation du niveau des mers d’ici 2100 si nous maintenons nos températures à 1,5°-2°? les prévisions varient mais un chiffre de 1,5 mètre est réaliste.

Le Dr Tamsin Edwards, du King’s College de Londres et qui dirige cette nouvelle étude, nous explique : "À l’approche de la COP26 en novembre prochain, de nombreuses nations actualisent leurs engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’accord de Paris. Le niveau mondial de la mer continuera à augmenter, même si nous stoppions toutes les émissions maintenant, mais notre recherche suggère que nous pourrions limiter les dégâts."

Revoir la hauteur du mur de protection de notre littoral belge

Aujourd’hui, notre réchauffement climatique atteint 1,3°. Ça veut dire que nous avons pratiquement atteint le seuil de basculement au-delà duquel la fonte des glaciers et l’élévation du niveau des mers sont inévitables. Ces experts estiment cependant que tout est une question de durée pendant laquelle nous resterons au-dessus d’un réchauffement de 1,5° à 3°. Beaucoup, désormais, évoquent des techniques de géo-ingénierie pour capter le CO2 et le retenir prisonnier à l’avenir dans des couches de notre sous-sol. Ils évoquent également la nécessité de reforestation pour limiter les dégâts.

Xavier Fettweis, responsable du modèle MAR à l’ULiège, précise toutefois : "L’Antarctique reste la plus grande inconnue sur l’élévation du niveau des mers. C’est difficile à prévoir mais en même temps critique pour la partie haute des projections sachant que la côte belge est plus sensible à la fonte de l’Antarctique qu’à celle de la calotte glaciaire du Groenland en raison de changements locaux dans la gravité terrestre. La gestion des inondations côtières doit donc être suffisamment souple pour tenir compte d’un large éventail d’élévations possibles du niveau des mers, jusqu’à ce que de nouvelles observations et modélisations puissent améliorer nos prévisions du bilan de masse de l’Antarctique."

Le mur de protection de la mer du Nord prévoyait une élévation du niveau de la mer du Nord de 80 centimètres. Il faudra peut-être penser à l’élever davantage à l’avenir.